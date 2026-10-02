Bikin Penasaran, Akankah Kim Jae Won dan Jeon So Young Menerima Proyek Film Da Capo?

JawaPos.com - Akan jadi kolaborasi menarik antara aktor Korea Kim Jae Won dan Jeon So Young, dimana mereka mungkin akan bersatu dalam sebuah film baru, Da Capo.

Dilansir dari laman Soompi, kemudian SHOWBOX menyatakan, "Benar bahwa kami telah menawarkan peran dalam film 'Da Capo' kepada aktor Kim Jae Won dan Jeon So Young.”

Jadi hal yang dinanti penggemar mereka berdua, film ini bertema masa muda yang disutradarai oleh Lee Eon Hee.

Ia juga pernah menyutradarai berbagai film seperti Love in the Big City, Missing, dan The Accidental Detective 2: In Action.

Diakui penggemar, aktir Kim Jae Won terus membangun kariernya melalui berbagai proyek, termasuk drama Our Blues.

Ia juga apik berperan di drama bertajuk King the Land, Hierarchy dan The Tale of Lady Ok, yang disukai.

Jadwalnya juga padat, dimana ia akan segera melakukan debut layar lebarnya lewat film Final Interview.