Home, Almost: Debut Akting Azka Corbuzier Tembus Festival Film di New York

JawaPos.com - Azka Corbuzier resmi memulai langkahnya sebagai aktor melalui film pendek Home, Almost. Menariknya, debut akting putra mantan pesulap Deddy Corbuzier tersebut langsung dibawa ke panggung internasional.

Film garapan sutradara Tumpal Tampubolon tersebut terpilih untuk melakukan world premiere di Urbanworld Film Festival 2026, New York, Amerika Serikat.

Home, Almost dijadwalkan menjadi salah satu film yang berkompetisi dalam Urbanworld Film Festival yang akan berlangsung pada 14-18 Oktober 2026 mendatang.

Festival tersebut tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-30 dan menjadi momentum penting bagi Azka karena penampilan perdananya sebagai aktor akan lebih dulu disaksikan publik di New York.

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Film berdurasi 18 menit itu dijadwalkan diputar pada Kamis, 15 Oktober 2026 pukul 14.45 waktu setempat di Regal Union Square, New York City. Jika dikonversikan ke waktu Indonesia, pemutaran tersebut akan berlangsung pada Jumat, 16 Oktober 2026 pukul 01.45 WIB.

Home, Almost masuk dalam program film pendek Love, Home + Becoming I. Kehadiran film Indonesia tersebut sekaligus membawa karya sineas dan talenta Tanah Air ke salah satu festival film internasional yang memiliki rekam jejak dalam memperkenalkan karya-karya sinema dari berbagai latar budaya.

Salah satu adegan Azka Corbuzier dalam film pendek Home, Almost. (istimewa)

Yang membuat debut Azka semakin menarik adalah status Urbanworld Film Festival sebagai festival yang memiliki Academy Award-qualifying. Artinya, pemenang pada kategori tertentu di festival tersebut dapat memenuhi syarat untuk dipertimbangkan dalam proses menuju Academy Awards atau Oscar.