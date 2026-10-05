12 K-Drama Baru yang Wajib Masuk Watch List Oktober 2026

JawaPos.com – Bulan Oktober 2026 menjadi salah satu periode yang menarik bagi penggemar drama Korea. Beragam genre siap hadir, mulai dari healing drama, romansa, komedi, thriller psikologis, medical noir, hingga cerita horor fantasi.

Soompi merangkum 12 K-drama baru yang dijadwalkan tayang sepanjang Oktober dan bisa menjadi pilihan untuk mengisi watch list bulan ini.

1. Your Personal Taxi & 2. Between Steps

Oktober dibuka dengan Your Personal Taxi yang dibintangi Cha Tae Hyun, Im Se Mi, dan Joo Jong Hyuk. Drama healing ini mengikuti seorang sopir taksi yang mendengarkan kisah luar biasa dari para penumpangnya sambil menemani perjalanan mereka dengan lagu pilihan.

Setelah itu, Between Steps menghadirkan Choo Young Woo dan Kim So Hyun dalam kisah romantis tentang mantan perenang Park Min Jae yang kehilangan kaki akibat penyakit dan Im Yoo Jin, seorang mahasiswa pascasarjana yang sedang menemukan kembali arah hidupnya.

4. Take Charge of My Heart & 4. Doctor X

Penggemar rom-com dapat menyaksikan Take Charge of My Heart yang mempertemukan Kim Young Kwang dan Chae Soo Bin. Kisahnya unik karena Baek Ho Rang memiliki jantung buatan yang kehabisan daya dan hanya dapat diisi kembali oleh Na Bo Bae.

Sementara itu, Doctor X menghadirkan Kim Ji Won, Lee Jung Eun, Son Hyun Joo, dan Kim Woo Seok dalam medical noir tentang seorang ahli bedah jenius yang berusaha menghadapi sistem medis yang penuh korupsi.