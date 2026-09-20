Yoona SNSD Bintangi Remake Korea Drama Jepang Unnatural

JawaPos.com – Yoona Girls’ Generation yang dikonfirmasi sebagai pemeran utama drama Korea terbaru Unnatural. Mengutip laporan Soompi, drama tersebut merupakan remake dari serial Jepang populer berjudul sama dan mengusung genre misteri medis.

Yoona akan memerankan Song Do Eun, seorang ahli patologi forensik yang dikenal teliti dalam mengungkap misteri di balik kematian yang tidak wajar.

Di balik sikapnya yang tenang dan cenderung dingin, karakter tersebut memiliki hati yang hangat serta kepedulian mendalam terhadap orang lain.

Soompi melaporkan bahwa Song Do Eun digambarkan sebagai sosok yang tidak melewatkan satu pun petunjuk ketika melakukan autopsi.

Ia tetap menunjukkan rasa hormat kepada orang yang telah meninggal, sembari berusaha menemukan kebenaran di balik setiap kasus yang ditanganinya.

Tim produksi turut memuji energi hangat dan ceria yang dimiliki Yoona. Menurut tim produksi yang dikutip Soompi, karakter Song Do Eun dinilai akan mendapatkan warna baru melalui kemampuan akting Yoona, sekaligus menghadirkan daya tarik berbeda dari versi aslinya.

Unnatural mengangkat kisah para ahli patologi forensik yang berusaha mengungkap kebenaran tersembunyi di balik kasus kematian tidak wajar.

Perpaduan misteri medis dan karakter yang kompleks diperkirakan menjadi salah satu daya tarik utama drama ini.