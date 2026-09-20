Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Minggu, 20 September 2026 | 15.25 WIB

Yoona SNSD Bintangi Remake Korea Drama Jepang Unnatural

yoona (x @infofrakor_id) - Image

yoona (x @infofrakor_id)

JawaPos.com – Yoona Girls’ Generation yang dikonfirmasi sebagai pemeran utama drama Korea terbaru Unnatural. Mengutip laporan Soompi, drama tersebut merupakan remake dari serial Jepang populer berjudul sama dan mengusung genre misteri medis.

Yoona akan memerankan Song Do Eun, seorang ahli patologi forensik yang dikenal teliti dalam mengungkap misteri di balik kematian yang tidak wajar.

Di balik sikapnya yang tenang dan cenderung dingin, karakter tersebut memiliki hati yang hangat serta kepedulian mendalam terhadap orang lain.

Soompi melaporkan bahwa Song Do Eun digambarkan sebagai sosok yang tidak melewatkan satu pun petunjuk ketika melakukan autopsi.

Ia tetap menunjukkan rasa hormat kepada orang yang telah meninggal, sembari berusaha menemukan kebenaran di balik setiap kasus yang ditanganinya.

Tim produksi turut memuji energi hangat dan ceria yang dimiliki Yoona. Menurut tim produksi yang dikutip Soompi, karakter Song Do Eun dinilai akan mendapatkan warna baru melalui kemampuan akting Yoona, sekaligus menghadirkan daya tarik berbeda dari versi aslinya.

Unnatural mengangkat kisah para ahli patologi forensik yang berusaha mengungkap kebenaran tersembunyi di balik kasus kematian tidak wajar.

Perpaduan misteri medis dan karakter yang kompleks diperkirakan menjadi salah satu daya tarik utama drama ini.

Sementara itu, Unnatural versi Korea akan tayang pada 2027. Kehadiran Yoona sebagai pemeran utama pun menambah rasa penasaran terhadap bagaimana cerita populer Jepang tersebut akan diterjemahkan ke dalam versi Korea.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Yoona dan Jun Hyun Moo Kembali Jadi MC Blue Dragon Series Awards untuk Kelima Kalinya  - Image
Infotainment

Yoona dan Jun Hyun Moo Kembali Jadi MC Blue Dragon Series Awards untuk Kelima Kalinya 

Jumat, 24 Juli 2026 | 22.20 WIB

Sooyoung, YoonA, dan Sunny Kompak Dukung Tiffany Young di Musikal Yumi's Cells  - Image
Infotainment

Sooyoung, YoonA, dan Sunny Kompak Dukung Tiffany Young di Musikal Yumi's Cells 

Minggu, 19 Juli 2026 | 04.48 WIB

Jadi Perhatian, YoonA Girls’ Generation Siap Hadir di Festival Film Cannes 2026 - Image
Entertainment

Jadi Perhatian, YoonA Girls’ Generation Siap Hadir di Festival Film Cannes 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 06.03 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang

3

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

6

Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang

7

Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium

8

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi

10

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore