Jadi Ahli Bedah, Kim Ji Won Buktikan Pesonanya di Drama Korea Berjudul Doctor X

JawaPos.com – Kim Ji Won telah membuktikan kehebatannya di berbagai genre drama, kini ia akan berakting dalam drama Korea bertajuk Doctor X.

Dilansir dari laman Soompi, Kamis (3/9), ia akan menjadi ahli bedah, dimana drama ini, karakternya Gye Soo Jung membuat penasaran penonton.

Ia membuktikan arti sebenarnya menjadi seorang dokter hanya melalui keterampilan murni saat ia melakukan operasi di sebuah institusi yang penuh korupsi.

Dalam foto menggambarkan Gye Soo Jung memancarkan aura yang luar biasa sambil mengenakan mantel kulit hitam alih-alih gaun dokter putih biasa.

Gye Soo Jung adalah seorang ahli bedah yang dikirim oleh agen dokter bayaran yang secara sendirian mendominasi hierarki Rumah Sakit Universitas Guseo yang korup.

Terlihat tatapan tajam dan karismanya menunjukkan bagaimana ia tidak akan membiarkan satu kesalahan pun di meja operasi.

Pihak produksi Doctor X menyatakan, “Sejak pengambilan gambar pertama, nada suara, tatapan, dan kebiasaan Kim Ji Won semuanya adalah Gye Soo Jung sendiri.”

“Sampai-sampai kami tidak bisa membayangkan Gye Soo Jung yang bukan Kim Ji Won, silakan nantikan kelahiran pahlawan gelap medis ini,” tambah tim produksi.