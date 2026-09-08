Siap-siap, Drama Korea Hits Descendants of the Sun Dibuat Ulang Menjadi Film Indonesia

JawaPos.com - Drama Korea 'Descendants of the Sun' yang mencuri perhatian, rencananya akan dibuat ulang menjadi sebuah film layar lebar Indonesia.

Dikutip dari Soompi, Selasa (8/9), rumah produksi NEW mengumumkan rencana perilisan Descendants of the Sun Indonesia (judul sementara) sebuah film yang mengadaptasi ulang serial aslinya.

Hal itu bertujuan agar sesuai dengan nuansa dan latar belakang local, proyek ini akan tayang di bioskop-bioskop Indonesia pada tahun 2027.

Ditayangkan pertama kali pada tahun 2016, Descendants of the Sun mengisahkan kisah cinta dan pilihan hidup para tentara serta dokter di tengah lingkungan ekstrem di negeri asing.

Saat itu, drama ini mencatatkan puncak rating penayangan sebesar 38,8 persen dan meraih popularitas luas di seluruh Asia.

Menariknya, Reza Rahadian dan Dian Sastrowardoyo akan menjadi pemeran utama pria dan wanita

Film ini mengolah kembali ceritanya dengan menyematkan latar serta nuansa budaya lokal ke dalam premis aslinya.

Disutradarai oleh Hanung Bramantyo, ia merupakan sosok yang sebelumnya sukses membawa film remake Indonesia Miracle in Cell No. 7.

Karya itu menjadi film box-office lokal dan merupakan peraih dua kali penghargaan Sutradara Terbaik di Festival Film Indonesia.