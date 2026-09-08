Siap-siap, Drama Korea Hits Descendants of the Sun Dibuat Ulang Menjadi Film Indonesia

Lee Jong Suk Menolak Perannya Untuk Drama Mendatang Oleh Sutradara Descendants Of The Sun. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Drama Korea 'Descendants of the Sun' yang mencuri perhatian, rencananya akan dibuat ulang menjadi sebuah film layar lebar Indonesia.
Dikutip dari Soompi, Selasa (8/9), rumah produksi NEW mengumumkan rencana perilisan Descendants of the Sun Indonesia (judul sementara) sebuah film yang mengadaptasi ulang serial aslinya.
Hal itu bertujuan agar sesuai dengan nuansa dan latar belakang local, proyek ini akan tayang di bioskop-bioskop Indonesia pada tahun 2027.
Ditayangkan pertama kali pada tahun 2016, Descendants of the Sun mengisahkan kisah cinta dan pilihan hidup para tentara serta dokter di tengah lingkungan ekstrem di negeri asing.
Saat itu, drama ini mencatatkan puncak rating penayangan sebesar 38,8 persen dan meraih popularitas luas di seluruh Asia.
Menariknya, Reza Rahadian dan Dian Sastrowardoyo akan menjadi pemeran utama pria dan wanita
Film ini mengolah kembali ceritanya dengan menyematkan latar serta nuansa budaya lokal ke dalam premis aslinya.
Disutradarai oleh Hanung Bramantyo, ia merupakan sosok yang sebelumnya sukses membawa film remake Indonesia Miracle in Cell No. 7.
Karya itu menjadi film box-office lokal dan merupakan peraih dua kali penghargaan Sutradara Terbaik di Festival Film Indonesia.
Proses syuting Descendants of the Sun Indonesia telah rampung dan film tersebut sedang memasuki tahap pascaproduksi, dengan jadwal tayang di bioskop pada tahun 2027.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!
Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju