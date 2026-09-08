Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Selasa, 8 September 2026 | 15.46 WIB

Siap-siap, Drama Korea Hits Descendants of the Sun Dibuat Ulang Menjadi Film Indonesia

Lee Jong Suk Menolak Perannya Untuk Drama Mendatang Oleh Sutradara Descendants Of The Sun. Sumber foto: Soompi - Image

Lee Jong Suk Menolak Perannya Untuk Drama Mendatang Oleh Sutradara Descendants Of The Sun. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Drama Korea 'Descendants of the Sun' yang mencuri perhatian, rencananya akan dibuat ulang menjadi sebuah film layar lebar Indonesia.

Dikutip dari Soompi, Selasa (8/9), rumah produksi NEW mengumumkan rencana perilisan Descendants of the Sun Indonesia (judul sementara) sebuah film yang mengadaptasi ulang serial aslinya.

Hal itu bertujuan agar sesuai dengan nuansa dan latar belakang local, proyek ini akan tayang di bioskop-bioskop Indonesia pada tahun 2027.

Ditayangkan pertama kali pada tahun 2016, Descendants of the Sun mengisahkan kisah cinta dan pilihan hidup para tentara serta dokter di tengah lingkungan ekstrem di negeri asing.

Saat itu, drama ini mencatatkan puncak rating penayangan sebesar 38,8 persen dan meraih popularitas luas di seluruh Asia.

Menariknya, Reza Rahadian dan Dian Sastrowardoyo akan menjadi pemeran utama pria dan wanita

Film ini mengolah kembali ceritanya dengan menyematkan latar serta nuansa budaya lokal ke dalam premis aslinya.

Disutradarai oleh Hanung Bramantyo, ia merupakan sosok yang sebelumnya sukses membawa film remake Indonesia Miracle in Cell No. 7.

Karya itu menjadi film box-office lokal dan merupakan peraih dua kali penghargaan Sutradara Terbaik di Festival Film Indonesia.

Proses syuting Descendants of the Sun Indonesia telah rampung dan film tersebut sedang memasuki tahap pascaproduksi, dengan jadwal tayang di bioskop pada tahun 2027.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dunia Drama Korea Berduka, Sutradara Ahn Pan-seok Tutup Usia 65 Tahun - Image
Entertainment

Dunia Drama Korea Berduka, Sutradara Ahn Pan-seok Tutup Usia 65 Tahun

Rabu, 19 Agustus 2026 | 01.57 WIB

Drama My Bias, My Boss Bagikan Cuplikan, Kang Hoon dan Kim Hye Jun Makin Lengket - Image
Music & Movie

Drama My Bias, My Boss Bagikan Cuplikan, Kang Hoon dan Kim Hye Jun Makin Lengket

Selasa, 18 Agustus 2026 | 21.03 WIB

6 Drama Korea dengan Male Lead Paling Posesif, Cemburunya Bikin Gemas  - Image
Music & Movie

6 Drama Korea dengan Male Lead Paling Posesif, Cemburunya Bikin Gemas 

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 04.34 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium - Image
1

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

2

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

3

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

4

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

5

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang

7

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!

10

Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore