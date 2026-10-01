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Abdul Rahman
Jumat, 2 Oktober 2026 | 04.07 WIB

Atiqah Hasiholan Bintangi Pasukan 1000 Janda, Kisah Laksamana Malahayati dalam Action Fantasy

Jumpa pers film Pasukan 1000 Janda. (Abdul Rahman/JawaPos.com) - Image

Jumpa pers film Pasukan 1000 Janda. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Film Pasukan 1000 Janda mulai memperlihatkan bentuknya melalui trailer dan poster perdana yang diperkenalkan di XXI Plaza Senayan, Jakarta, Rabu (30/9). Mengangkat sosok Laksamana Malahayati, film produksi Manara Films tersebut memadukan kisah sejarah dengan unsur fantasi dan aksi.

Di balik penggarapannya, sutradara Archie Hekagery mengaku tertarik mengangkat cerita tentang pahlawan perempuan asal Aceh tersebut setelah pertama kali mendengar tentang Malahayati dari sepupunya pada awal 2024.

"Gua memang pengen banget bikin film yang berangkat dari heroisme. Sepupu bilang ada pertunjukan Malahayati. Habis itu gua pelajari, baca beberapa buku," ungkap Archie Hekagery dalam jumpa pers di bilangan Senayan, Jakarta.

Meski dirinya termasuk keturunan Aceh, Archie mengaku belum mengetahui sosok Laksamana Malahayati sebelum diberi tahu oleh sepupunya.

Namun setelah itu, Archie langsung mendalaminya dari berbagai sumber, termasuk dari buku-buku sejarah. Dia pun tertarik untuk mengangkatnya ke layar lebar.

"Gua ketemu sama beberapa produser film membicarakan tentang ini. Mereka bilang, siapa yang mau nonton film pahlawan bro? Badjetnya pasti gede banget. Film pahlawan nggak ada contoh sukses keberhasilannya dan badjetnya besar," cerita Archie.

Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan produser nekat yang bersedia untuk mendanai film garapannya. Untuk membuat film ini jadi lebih mudah diterima, Archie tidak menjadikan film ini sebagai film sejarah.

"Kenapa kita ambil jadi film fantasi aksi? Kita angkat ini sebagai budaya pop supaya lebih mudah diterima. Ini budaya pop yang mengambil sedikit fragmen sejarah," ungkapnya.

Pendekatan tersebut menjadi cara Archie untuk membawa kisah sejarah ke dalam medium yang lebih dekat dengan budaya populer. Ia melihat film bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkenalkan kembali tokoh-tokoh sejarah kepada masyarakat.

Editor: Abdul Rahman
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