Sinopsis Film The Menu (2022): Setiap Hidangannya Mengungkapkan Kebusukan Kelompok Elit

Poster film The Menu (2022) (IMDb)
JawaPos.com - Untuk menjadi seorang koki restoran kelas atas seseorang perlu mengorbankan banyak sekali waktu, tenaga, biaya, dan terkadang kebahagiaan serta moralitas kita. Akibatnya banyak sekali koki ternama kehilangan semangat bekerja hingga senyum mereka.
Untuk mempertahankan restoran yang mereka jalankan, koki ternama harus menjual nama mereka demi popularitas. Karena terkadang hanya dengan itu caranya supaya restoran mereka tetap berjalan.
Tapi, ketika seorang koki jenius pada akhirnya kehilangan moralitasnya, ia bisa mengorbankan segalanya demi mencapai menu terbaik.
Margot (Anya Taylor Joy) diajak oleh seorang laki-laki, Tyler (Nicholas Hoult), sebagai pengganti teman kencannya untuk mengunjungi sebuah restoran terkenal milik Koki Selebritas Julian Slowik (Ralph Fiennes).
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Restoran ini berada di sebuah pulau kecil yang terpisah dari peradaban. Sehingga para karyawan restoran harus tinggal di mess yang disediakan, bersama sang koki kepala.
Untuk mencapai restoran, para pelanggan akan menaiki kapal khusus yang menjemput mereka di dermaga dan mengantarkan mereka ke pulau tersebut.
Bersama Margot dan Tyles, ada Lilian (Janet McTeer), seorang kritikus makanan, dan editornya Ted (Paul Adelstein). Lalu ada George (John Leguizamo), seorang aktor lawas, dengan asistennya, Felicity (Aimee Carrero). Pasangan suami istri tua dan kaya, Richard (Reed Birney) dan Anne (Judith Light). Serta trio rekanan bisnis muda hendak makan malam bersama (Rob Yang, Arturo Castro, dan Mark St.Cyr). Dan ibu sang koki yang peminum berat.
Ketika mereka sampai di lokasi, Kepala Pelayan Elsa (Hong Chau), menyadari bahwa Margot bukanlah teman kencan Tyler yang seharusnya datang. Karena keeksklusifan restoran itu, tidak semua orang bisa datang ke restoran, bahkan sebagai pelanggan.
Setelah berdiskusi panjang, Elsa memperbolehkan Margot masuk.
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