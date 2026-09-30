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Kamis, 1 Oktober 2026 | 06.05 WIB

Sinopsis Film Men in Black (1997): Aksi Intelijen Intergalaktik Menjaga Bumi Jadi Zona Netral Alien

Poster film Men in Black (1997) (IMDb) - Image

Poster film Men in Black (1997) (IMDb)

JawaPos.com - Sebagian manusia di Bumi percaya bahwa ada alien di luar sana dan sebagian sisanya skeptis dengan kepercayaan adanya kehidupan di luar planet ini. Sudah ada berbagai penemuan yang membuktikan bahwa teori kehadiran alien itu nyata, tapi terkadang manusia lebih baik hidup tanpa menyadarinya. 

Ada pula kepercayaan bahwa alien-alien memiliki teknologi yang jauh lebih canggih daripada kita, sehingga mereka dapat menyembunyikan diri mereka dari kita. 

Namun, terdapat sebuah organisasi keamanan ekstraterrestrial yang bertugas untuk menjaga keamanan dan kedamaian hubungan antar planet. Karena warna pakaian yang biasa mereka kenakan, orang-orang ini memiliki sebutan "Men in Black", para pria berbaju hitam. 

Men in Black (MIB) adalah agensi intelijen intergalaktik non-pemerintah yang memiliki misi untuk mempertahankan Bumi sebagai zona netral alien. Karena itu, mereka juga bertugas untuk menyembunyikan para alien yang menetap di sini dengan samaran manusia. 

Agen K (Tommy Lee Jones) belum lama ini kehilangan rekan kerja karena pensiun dini setelah sebuah peristiwa di perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko. Isu ini dinyatakan selesai, namun sekarang K membutuhkan rekan kerja baru. 

Suatu hari, K bertemu dengan Detektif Polisi James Darrell Edwards III (Will Smith) dan merasa bahwa ia cocok untuk direkrut. Terutama setelah James berhasil mengidentifikasikan dan mengikuti alien yang sedang menyamar. 

Walaupun begitu, Z (Rip Torn), pemimpin MIB pada saat itu bersikeras untuk melaksanakan seleksi. Maka James diundang bersama banyak orang dari berbagai latar belakang keamanan untuk melaksanakan seleksi. 

Proses ujian yang dilaksanakan sangat unik, dimana mereka dites untuk berpikir di luar kepala dan mengenali alien mana yang berbahaya serta yang tidak. James dengan mudah lolos dan segera diterima menjadi anggota MIB. 

Namun, ketika bergabung ke MIB, itu juga berarti menghapus identitas lama mereka dan mengambil identitas baru. James segera menjadi Agen J dan rekan kerja K. 

Editor: Candra Mega Sari
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