Verity: Film Erotic Thriller yang Membingungkan

Anne Hathaway berperan sebagai Verity Crawford dalam film 'Verity'. (Istimewa)
JawaPos.com - Ada sesuatu yang sebenarnya menarik dari Verity, film erotic thriller terbaru karya sutradara Michael Schowalter.
Film dari novel berjudul sama karya Colleen Hoover yang dibintangi Anne Hathaway dan Dakota Johnson ini berhasil membuat penonton merasa tidak nyaman dan bertanya-tanya di sepanjang film. Siapa yang sebenarnya berkata jujur, siapa yang sedang berbohong, dan seberapa jauh seseorang bisa memanipulasi sebuah kebenaran?
Sayangnya, Verity hanya berakhir sebagai sebuah film setengah matang yang compang-camping meskipun secara plot sebetulnya sudah cukup kuat dan unik.
Berdurasi selama 117 menit, Verity menceritakan seorang penulis muda bernama Lowen Ashleigh (Dakota Johnson) yang tengah terseok-seok menjual karyanya yang tidak diminati.
Di tengah pergumulannya itu, Lowen tiba-tiba diminta menjadi seorang ghostwriter sebuah serial best-seller seorang penulis besar bernama Verity Crawford (Anne Hathaway) yang mengalami kecelakaan berat.
Walau selamat, Verity dinyatakan cacat permanen. Ia kehilangan kemampuan untuk bergerak, berjalan, berbicara, termasuk menulis.
Keinginan Verity menunjuk Lowen untuk menjadi penulis bayangannya diutarakan oleh suami Verity, Jeremy Crawford (Josh Hartnett). Lowen pun menyanggupi permintaan tersebut.
Di tengah proses penulisannya, Lowen menemukan sebuah catatan autobiografi yang ditulis oleh Verity di dalam ruang kerjanya. Catatan tersebut berisi curahan hati Verity tentang keluarganya yang sangat gelap dan mengerikan.
Catatan-catatan Verity tersebut rupanya memengaruhi Lowen secara psikis. Semakin jauh film berjalan, baik Lowen maupun penonton pun akhirnya tidak bisa membedakan halusinasi dan kenyataan yang sebetulnya terjadi.
Secara atmosfer, Verity sebetulnya cukup berhasil. Film ini punya nuansa thriller psikologis yang gelap, intim, sekaligus erotis. Anne Hathaway dan Dakota Johnson juga berhasil menjadi pusat kekuatan film, meski interaksi antara keduanya nyaris tidak pernah ada.
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Jawa Pos
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