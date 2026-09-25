Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Jumat, 25 September 2026 | 17.06 WIB

Di Tengah Kontroversi Nana Soal Bentuk Bibir, The Scandal Sangat Perkasa di Netflix

Nana minta maaf atas kontroversi filler bibir. (Allkpop) - Image

Nana minta maaf atas kontroversi filler bibir. (Allkpop)

JawaPos.com - Aktris sekaligus mantan personel After School, Nana, sudah buka suara mengenai kontroversi atas penampilannya dalam serial Netflix The Scandal.

Perhatian penonton tertuju pada bentuk bibir Nana setelah serial berlatar era Joseon tersebut dirilis pada 18 September 2026. Sejumlah penonton menilai tampilan bibirnya terlihat terlalu modern sehingga dianggap mengganggu penghayatan terhadap karakter yang diperankannya.

Spekulasi mengenai penggunaan filler bibir pun bermunculan dan heboh di media sosial. Pada 22 September, dilansir dari Allkpop, Nana memberikan tanggapan melalui platform komunikasi penggemar. Ia tidak melawan kritikan yang bermunculan dan justru menyampaikan permintaan maaf kepada penonton dan para penggemarnya.

“Jika bibir saya membuat orang merasa tidak nyaman saat menonton, maka itu adalah kesalahan saya,” ujar Nana.

Ia mengatakan keputusan personal terkait penampilannya mungkin kurang tepat ketika diterapkan pada kebutuhan seorang aktor dalam memerankan karakter tertentu.

“Saya pikir pilihan pribadi saya mungkin bukan pilihan yang tepat untuk saya sebagai aktris,” lanjutnya.

Nana juga mengungkapkan perasaannya terhadap para penggemar yang ikut melihat berbagai kritik mengenai dirinya. Menurut dia, reaksi tersebut justru membuatnya merasa lebih bersalah.

“Saya pikir pasti menyakitkan bagi penggemar saya yang mencintai saya melihat semua kritik yang ditujukan kepada saya. Itulah mengapa saya lebih menyesal,” kata Nana.

Ia pun berharap ke depannya dirinya dan para penggemar dapat kembali menikmati lebih banyak hal positif bersama.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dikritik karena Penampilan Bibir, Nana Akui Pilihan Pribadinya Kurang Tepat - Image
Entertainment

Dikritik karena Penampilan Bibir, Nana Akui Pilihan Pribadinya Kurang Tepat

Jumat, 25 September 2026 | 15.39 WIB

Nana Buka Suara soal Kritik Penampilannya di 'The Scandal' Karena Spekulasi Lakukan Filler Bibir - Image
Music & Movie

Nana Buka Suara soal Kritik Penampilannya di 'The Scandal' Karena Spekulasi Lakukan Filler Bibir

Jumat, 25 September 2026 | 04.28 WIB

Ji Chang Wook Ungkap Chemistry Intens dengan Son Ye Jin dalam 'The Scandal' - Image
Entertainment

Ji Chang Wook Ungkap Chemistry Intens dengan Son Ye Jin dalam 'The Scandal'

Rabu, 23 September 2026 | 04.52 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

3

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

4

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

5

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

6

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

7

Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan

8

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

9

Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan

10

Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore