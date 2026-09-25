Di Tengah Kontroversi Nana Soal Bentuk Bibir, The Scandal Sangat Perkasa di Netflix

Nana minta maaf atas kontroversi filler bibir. (Allkpop)
JawaPos.com - Aktris sekaligus mantan personel After School, Nana, sudah buka suara mengenai kontroversi atas penampilannya dalam serial Netflix The Scandal.
Perhatian penonton tertuju pada bentuk bibir Nana setelah serial berlatar era Joseon tersebut dirilis pada 18 September 2026. Sejumlah penonton menilai tampilan bibirnya terlihat terlalu modern sehingga dianggap mengganggu penghayatan terhadap karakter yang diperankannya.
Spekulasi mengenai penggunaan filler bibir pun bermunculan dan heboh di media sosial. Pada 22 September, dilansir dari Allkpop, Nana memberikan tanggapan melalui platform komunikasi penggemar. Ia tidak melawan kritikan yang bermunculan dan justru menyampaikan permintaan maaf kepada penonton dan para penggemarnya.
“Jika bibir saya membuat orang merasa tidak nyaman saat menonton, maka itu adalah kesalahan saya,” ujar Nana.
Ia mengatakan keputusan personal terkait penampilannya mungkin kurang tepat ketika diterapkan pada kebutuhan seorang aktor dalam memerankan karakter tertentu.
“Saya pikir pilihan pribadi saya mungkin bukan pilihan yang tepat untuk saya sebagai aktris,” lanjutnya.
Nana juga mengungkapkan perasaannya terhadap para penggemar yang ikut melihat berbagai kritik mengenai dirinya. Menurut dia, reaksi tersebut justru membuatnya merasa lebih bersalah.
“Saya pikir pasti menyakitkan bagi penggemar saya yang mencintai saya melihat semua kritik yang ditujukan kepada saya. Itulah mengapa saya lebih menyesal,” kata Nana.
Ia pun berharap ke depannya dirinya dan para penggemar dapat kembali menikmati lebih banyak hal positif bersama.
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