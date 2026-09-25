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Leni Setya Wati
Jumat, 25 September 2026 | 15.39 WIB

Dikritik karena Penampilan Bibir, Nana Akui Pilihan Pribadinya Kurang Tepat

nana (x @pannchoa) - Image

nana (x @pannchoa)

JawaPos.com – Nana buka suara mengenai kontroversi penampilannya dalam drama sejarah Netflix “The Scandal”.

Menurut laporan ZAPZEE, aktris sekaligus mantan member After School tersebut menyampaikan tanggapannya kepada penggemar melalui platform komunikasi pada 22 September setelah penampilannya dalam drama menuai kritik.

Kontroversi tersebut berpusat pada tampilan bibir Nana yang dinilai sebagian penonton terlihat berbeda dan terlalu tegas untuk karakter dalam drama sejarah.

Beberapa penonton bahkan mempertanyakan apakah sang aktris melakukan filler bibir. Kritik kemudian dikaitkan dengan karakter Ahn Hee Yeon, seorang janda yang dikenal tetap setia kepada mendiang suaminya selama bertahun-tahun.

Nana mengatakan bahwa jika penampilannya membuat penonton merasa tidak nyaman, hal tersebut merupakan kesalahannya.

Ia juga merefleksikan bahwa pilihan pribadinya mengenai penampilan mungkin kurang sesuai dengan tuntutan seorang aktris ketika harus menghidupkan karakter tertentu.

Nana turut mengaku merasa sedih membayangkan penggemarnya harus melihat berbagai komentar negatif yang ditujukan kepadanya.

Nana kemudian meminta maaf kepada penggemar dan berjanji akan terus bekerja keras agar ke depannya mereka dapat berbagi lebih banyak hal positif.

Editor: Novia Tri Astuti
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