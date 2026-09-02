Ha Young Mundur dari ‘The Trauma Code: Heroes on Call’ Season 2 dan 3

JawaPos.com – Ha Young dipastikan mundur dari musim terbaru drama Netflix The Trauma Code: Heroes on Call. Menurut laporan Soompi pada 1 September 2026, Ha Young sebelumnya dijadwalkan kembali memerankan karakter perawat Cheon Jang Mi dalam musim kedua dan ketiga.

Namun, ia telah lebih dulu menyampaikan kepada tim produksi bahwa dirinya tidak dapat berpartisipasi dalam proyek tersebut.

Netflix kemudian mengonfirmasi kabar tersebut. “Ha Young telah memutuskan untuk tidak tampil dalam kelanjutan The Trauma Code: Heroes on Call, dan kami menghormati keputusannya,” ungkap pihak Netflix seperti dikutip Soompi. Sekuel drama tersebut sendiri dijadwalkan mulai menjalani proses syuting pada Oktober mendatang.

The Trauma Code: Heroes on Call pertama kali dirilis pada tahun lalu dan mengikuti kisah Baek Kang Hyuk, ahli bedah trauma jenius yang berusaha membangkitkan kembali tim perawatan trauma berat yang sedang menghadapi berbagai masalah.

Ha Young mendapat perhatian melalui perannya sebagai perawat Cheon Jang Mi dan kemudian dipastikan akan kembali dalam musim kedua serta ketiga bersama jajaran pemeran utama.

Keputusan Ha Young untuk meninggalkan proyek tersebut muncul setelah dirinya menjadi sorotan terkait kontroversi mengenai dugaan aktivitas pro-Jepang yang dilakukan kakek buyutnya.

Soompi menyebut isu tersebut menjadi latar belakang yang muncul bersamaan dengan kabar kepergiannya dari serial Netflix.

Meski tidak lagi melanjutkan perannya di The Trauma Code, Ha Young masih memiliki proyek lain yang sedang dikerjakan. Berdasarkan laporan Soompi, ia dijadwalkan menyelesaikan syuting drama baru SBS berjudul The Long Shot Trial pada 3 September.

Proyek tersebut menjadi salah satu aktivitas aktingnya yang tetap berjalan di tengah perhatian publik terhadap kontroversi yang sedang berlangsung.

Dengan mundurnya Ha Young, musim terbaru The Trauma Code: Heroes on Call akan memasuki tahap produksi tanpa kehadiran pemeran Cheon Jang Mi.