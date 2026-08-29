Netflix Buka Suara soal Kabar Syuting 'The Trauma Code: Heroes on Call' Season 2

the trauma code (x @soompi)
JawaPos.com – Kabar mengenai kelanjutan 'The Trauma Code: Heroes on Call' Season 2 kembali menjadi perhatian penggemar.
Menurut laporan Soompi, Netflix telah memberikan tanggapan terkait pemberitaan yang menyebut proses syuting musim kedua drama medis tersebut akan dimulai pada Oktober mendatang. Namun, pihak Netflix belum memberikan kepastian mengenai jadwal produksi yang beredar.
Kabar tersebut tentu menarik perhatian karena musim pertama 'The Trauma Code: Heroes on Call' berhasil mendapatkan sambutan positif setelah tayang di Netflix.
Drama ini mengikuti kisah Baek Kang-hyuk, seorang ahli bedah trauma jenius yang berusaha membangun kembali pusat trauma di sebuah rumah sakit dan menghadapi berbagai tantangan dalam menyelamatkan pasien.
Musim pertama dibintangi oleh Ju Ji-hoon sebagai Baek Kang-hyuk, bersama Choo Young-woo, Ha Young, Yoon Kyung-ho, dan Jung Jae-kwang.
Perpaduan antara situasi medis menegangkan, aksi penyelamatan pasien, serta humor membuat drama ini memiliki daya tarik tersendiri di tengah banyaknya drama medis Korea.
Meski laporan mengenai syuting Oktober telah beredar, penggemar masih harus menunggu pengumuman resmi dari Netflix terkait jadwal produksi.
Klarifikasi ini menjadi penting agar informasi mengenai musim kedua tidak berkembang menjadi spekulasi sebelum pihak produksi memberikan kepastian.
Jika benar memasuki tahap produksi dalam waktu dekat, kehadiran musim kedua tentu menjadi kabar yang sangat dinantikan.
Penonton sebelumnya dibuat penasaran dengan kelanjutan perjalanan Baek Kang-hyuk dan timnya setelah berbagai konflik di musim pertama.
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Jawa Pos
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