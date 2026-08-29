Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16.10 WIB

Netflix Buka Suara soal Kabar Syuting 'The Trauma Code: Heroes on Call' Season 2

the trauma code (x @soompi) - Image

the trauma code (x @soompi)

JawaPos.com – Kabar mengenai kelanjutan 'The Trauma Code: Heroes on Call' Season 2 kembali menjadi perhatian penggemar.

Menurut laporan Soompi, Netflix telah memberikan tanggapan terkait pemberitaan yang menyebut proses syuting musim kedua drama medis tersebut akan dimulai pada Oktober mendatang. Namun, pihak Netflix belum memberikan kepastian mengenai jadwal produksi yang beredar.

Kabar tersebut tentu menarik perhatian karena musim pertama 'The Trauma Code: Heroes on Call' berhasil mendapatkan sambutan positif setelah tayang di Netflix.

Drama ini mengikuti kisah Baek Kang-hyuk, seorang ahli bedah trauma jenius yang berusaha membangun kembali pusat trauma di sebuah rumah sakit dan menghadapi berbagai tantangan dalam menyelamatkan pasien.

Musim pertama dibintangi oleh Ju Ji-hoon sebagai Baek Kang-hyuk, bersama Choo Young-woo, Ha Young, Yoon Kyung-ho, dan Jung Jae-kwang.

Perpaduan antara situasi medis menegangkan, aksi penyelamatan pasien, serta humor membuat drama ini memiliki daya tarik tersendiri di tengah banyaknya drama medis Korea.

Meski laporan mengenai syuting Oktober telah beredar, penggemar masih harus menunggu pengumuman resmi dari Netflix terkait jadwal produksi.

Klarifikasi ini menjadi penting agar informasi mengenai musim kedua tidak berkembang menjadi spekulasi sebelum pihak produksi memberikan kepastian.

Jika benar memasuki tahap produksi dalam waktu dekat, kehadiran musim kedua tentu menjadi kabar yang sangat dinantikan.

Penonton sebelumnya dibuat penasaran dengan kelanjutan perjalanan Baek Kang-hyuk dan timnya setelah berbagai konflik di musim pertama.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bikin Penasaran, The Trauma Code: Heroes On Call Season 2 akan Tayang? - Image
Music & Movie

Bikin Penasaran, The Trauma Code: Heroes On Call Season 2 akan Tayang?

Rabu, 26 Agustus 2026 | 15.46 WIB

Pemeran The Trauma Code: Heroes on Call Choo Young Woo Alami Cedera Mata saat Acara Baeksang Arts Awards, Agensi Angkat Bicara - Image
Entertainment

Pemeran The Trauma Code: Heroes on Call Choo Young Woo Alami Cedera Mata saat Acara Baeksang Arts Awards, Agensi Angkat Bicara

Senin, 11 Mei 2026 | 11.27 WIB

Netflix Umumkan 'Scandal' Tayang 18 September, Son Ye Jin dan Ji Chang Wook Terjebak Permainan Cinta - Image
Music & Movie

Netflix Umumkan 'Scandal' Tayang 18 September, Son Ye Jin dan Ji Chang Wook Terjebak Permainan Cinta

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15.09 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

6

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

7

Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers

8

Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore