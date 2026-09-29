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Rabu, 30 September 2026 | 05.15 WIB

Sinopsis Film The Tomorrow War (2021): Perjuangan Generasi Sekarang demi Menyelamatkan Masa Depan

Poster film The Tomorrow War (2021) (IMDb) - Image

Poster film The Tomorrow War (2021) (IMDb)

JawaPos.com - Masa depan generasi berikutnya tidak hanya berada di tangan mereka, tapi juga menjadi tanggung jawab pembentuk generasi tersebut. Sama seperti kita membesarkan anak, masa depan mereka tergantung pada apa yang akan kita korbankan demi mereka. 

Perang juga adalah tanggung jawab besar yang seharusnya diselesaikan oleh para aktornya. Namun, ketika kalah jumlah, terkadang kita membutuhkan bantuan dari pihak lain yang mungkin tidak seharusnya terpengaruh oleh perang tersebut. 

Sekutu yang bisa dimintai bantuan adalah para kawan lama, mereka yang berhutang kepada kita, atau generasi lama yang memiliki pengalaman. 

Pada suatu hari di Desember 2022, Dan (Chris Pratt) dan istrinya, Emmy (Betty Gilpin), sedang mengadakan pesta Natal dengan tetangga dan kawan-kawannya di rumah mereka. Televisi menyala dan menyiarkan Piala Dunia, namun tiba-tiba terhenti dengan kemunculan sinar aneh. 

Dari sinar itu muncul orang-orang bersenjata yang mengaku bahwa mereka adalah beberapa dari manusia tersisa dari tahun 2051. Mereka datang untuk mengabarkan berita buruk dari masa depan. 

Pada masa depan nanti, mereka akan terancam punah akibat serangan kerumunan alien yang disebut "Whitespike". Karena kalah jumlah, manusia yang tersisa berhasil membangun mesin waktu untuk pergi ke masa lalu untuk meminta bantuan. 

Setelah itu, para manusia dari masa depan ini menjalin kerjasama dengan semua pemerintahan untuk mengadakan wajib militer. Manusia baru ini menciptakan sebuah mesin untuk menyeleksi apakah seseorang dapat ikut wajib militer atau tidak. 

Suatu hari setelah bekerja, Dan mendapat panggilan untuk datang dalam proses seleksi. Ia disuruh duduk dan tangannya dimasukkan ke sebuah mesin scan. Hasil scan ditemukan bahwa pada masa depan dekat nanti, Dan telah meninggal, sehingga ia bisa ikut wajib militer.

Pergelangan tangannya dipasangi semacam gelang yang tertancap langsung ke daging dan ototnya. Sehingga tidak akan bisa dilepas bahkan secara paksa pun. 

Editor: Candra Mega Sari
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