Sinopsis Film Zombieland Double Tap (2019): 10 Tahun Berlalu dan Masih Menghadapi Zombie Kelas Baru

JawaPos.com - Setelah peradaban manusia hancur karena virus zombie yang melanda, usaha untuk memperbaiki atau kembali ke keadaan semula membutuhkan waktu yang lama. Tidak hanya virus ini merusak kemanusiaan, tapi juga membangunnya kembali dengan moralitas yang baru.

Mereka yang selamat dapat berkumpul dan membangun komunitas hingga pemerintahan baru. Tapi ada pula yang menyendiri atau membuat kelompok kecil saja karena beberapa hal.

Namun informasi-informasi baru yang ada tidak dapat tersebar dengan baik akibat kurangnya sumber daya dan jatuhnya peradaban teknologi. Akibatnya kelompok-kelompok yang lemah tidak dapat mengembangkan diri sesuai kebutuhan mereka.

Sepuluh tahun setelah virus zombie menyebar, kelompok empat pengelana kita, Tallahassee (Woody Harrelson), Columbus (Jesse Eisenberg), Wichita (Emma Stone) dan Little Rock (Abigail Breslin), mulai mengenali perbedaan-perbedaan antara para zombie.

Mereka menyadari bahwa tidak semua zombie sama. Mereka mengklasifikasikan para zombie menjadi tiga, Homer (zombie bodoh), Hawking (zombie pintar), dan Ninja (zombie tak bersuara dan sangat berbahaya).

Dalam periode itu, mereka juga makin dekat dan mulai memperlakukan satu sama lain seperti keluarga sendiri. Columbus dan Wichita makin romantis, dan Tallahassee sudah seperti ayah bagi Little Rock.

Setelah mengelilingi negara, mereka akhirnya sampai di Gedung Putih di Washington DC. Mereka berempat membersihkan gedung dari para zombie dan memutuskan untuk bermalam di sana. Tidak hanya itu, mereka juga mencari-cari apa saja yang bisa dibawa sebagai perbekalan di jalan.

Columbus menemukan cincin berlian terkenal, yaitu Berlian Hope (Harapan). Tidak ingin kehilangan kesempatan, ia melamar Wichita. Awalnya Wichita senang dengan cincin itu, tapi ia belum siap untuk komitmen menikah.