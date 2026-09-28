Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Alberta Dionny Natanuel
Selasa, 29 September 2026 | 06.05 WIB

Sinopsis Film Don't Worry Darling (2022): Jangan Sampai Cinta Buta Membuatmu Termanipulasi

Poster film Don't Worry Darling (2022) (IMDb) - Image

Poster film Don't Worry Darling (2022) (IMDb)

JawaPos.com - Sistem patriarki membuat perempuan dipandang rendah dan tidak dapat berperan lebih dari yang mereka inginkan. Patriarki menaruh gender laki-laki di atas perempuan melebihi segalanya, yang padahal belum tentu laki-laki sendiri bisa menguasainya. 

Ketika perempuan melawan serta berhasil membuktikan bahwa mereka juga bisa melakukan apa yang biasanya hanya dilakukan oleh laki-laki, para pendukung sistem itu merasa terancam. 

Akibatnya, banyak dari mereka memisahkan diri dan membangun sebuah komunitas dimana mereka merasa terlindung dari dunia yang "feminis."

Alice (Florence Pugh) sudah lama tinggal di kompleks perumahan milik perusahaan tempat suaminya, Jack (Harry Styles), bekerja bersama para suami lainnya, di tengah padang gurun.  

Para suami setiap pagi pergi bekerja di perusahaan mereka dalam sebuah proyek bernama Victory. Dan para istri menjadi ibu rumah tangga, menikmati harta suami mereka, waktu luang, dan bersantai. 

Alice setiap harinya menghabiskan bersama para istri lainnya. Mereka juga mengikuti kelas ballet milik Shelley (Gemma Chan), istri bos Jack, Frank (Chris Pine). 

Shelley tidak hanya mengadakan kelas ballet, ia juga bertanggung jawab atas para istri dan memastikan proses asimilasi para anggota baru yang masuk ke komunitas mereka. 

Setelah itu, Alice dan para istri pulang untuk membersihkan rumah sepanjang hari, memasak makan malam, dan menunggu suami mereka kembali. Dan setelah itu semua, siap untuk menghabiskan malam dengan suaminya.

Namun, ketenangan komunitas mereka berubah setelah salah satu istri, Margaret (KiKi Layne), tiba-tiba mengalami depresi setelah ia kehilangan putranya. Penyebab kematian putranya tidak diketahui. 

Editor: Candra Mega Sari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sinopsis Film Character (2021): Ketika Sosok Pembunuh Menjadi Ide Komik Terkenal - Image
Music & Movie

Sinopsis Film Character (2021): Ketika Sosok Pembunuh Menjadi Ide Komik Terkenal

Selasa, 22 September 2026 | 06.45 WIB

Sinopsis Film Suspect X (2008): Memecahkan Seorang Jenius yang Cinta Buta Melakukan Tindak Kriminal - Image
Music & Movie

Sinopsis Film Suspect X (2008): Memecahkan Seorang Jenius yang Cinta Buta Melakukan Tindak Kriminal

Senin, 21 September 2026 | 05.50 WIB

Sinopsis Film Ashfall (2019): Menghentikan Erupsi Gunung Berapi Terbesar di Semenanjung Korea   - Image
Music & Movie

Sinopsis Film Ashfall (2019): Menghentikan Erupsi Gunung Berapi Terbesar di Semenanjung Korea  

Minggu, 20 September 2026 | 05.33 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore