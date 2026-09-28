Sinopsis Film Don't Worry Darling (2022): Jangan Sampai Cinta Buta Membuatmu Termanipulasi

Poster film Don't Worry Darling (2022) (IMDb)
JawaPos.com - Sistem patriarki membuat perempuan dipandang rendah dan tidak dapat berperan lebih dari yang mereka inginkan. Patriarki menaruh gender laki-laki di atas perempuan melebihi segalanya, yang padahal belum tentu laki-laki sendiri bisa menguasainya.
Ketika perempuan melawan serta berhasil membuktikan bahwa mereka juga bisa melakukan apa yang biasanya hanya dilakukan oleh laki-laki, para pendukung sistem itu merasa terancam.
Akibatnya, banyak dari mereka memisahkan diri dan membangun sebuah komunitas dimana mereka merasa terlindung dari dunia yang "feminis."
Alice (Florence Pugh) sudah lama tinggal di kompleks perumahan milik perusahaan tempat suaminya, Jack (Harry Styles), bekerja bersama para suami lainnya, di tengah padang gurun.
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Para suami setiap pagi pergi bekerja di perusahaan mereka dalam sebuah proyek bernama Victory. Dan para istri menjadi ibu rumah tangga, menikmati harta suami mereka, waktu luang, dan bersantai.
Alice setiap harinya menghabiskan bersama para istri lainnya. Mereka juga mengikuti kelas ballet milik Shelley (Gemma Chan), istri bos Jack, Frank (Chris Pine).
Shelley tidak hanya mengadakan kelas ballet, ia juga bertanggung jawab atas para istri dan memastikan proses asimilasi para anggota baru yang masuk ke komunitas mereka.
Setelah itu, Alice dan para istri pulang untuk membersihkan rumah sepanjang hari, memasak makan malam, dan menunggu suami mereka kembali. Dan setelah itu semua, siap untuk menghabiskan malam dengan suaminya.
Namun, ketenangan komunitas mereka berubah setelah salah satu istri, Margaret (KiKi Layne), tiba-tiba mengalami depresi setelah ia kehilangan putranya. Penyebab kematian putranya tidak diketahui.
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