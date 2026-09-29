Primetime Sukses di Bioskop, 4 Alasan yang Membuat Film Robert Pattinson Banyak Diminati

Robert Pattinson dalam Primetime (Variety)
JawaPos.com – Film Primetime yang dibintangi Robert Pattinson berhasil mencuri perhatian penonton setelah meraih pendapatan USD 19,2 juta atau sekitar Rp304 miliar dari 2.863 bioskop di Amerika Utara pada akhir pekan pembukaannya.
Film produksi A24 tersebut mencatat salah satu pembukaan terbesar dalam sejarah studio dan mendapatkan respons positif dari kritikus dengan skor 87 persen di Rotten Tomatoes.
Keberhasilan tersebut tidak lepas dari sejumlah faktor, mulai dari daya tarik Pattinson hingga strategi pemasaran dan momentum festival film.
Seperti dilansir dari laman Variety pada Selasa (27/9), inilah empat alasan yang membuat film Robert Pattinson diminati banyak penonton.
1. Daya Tarik Robert Pattinson
Robert Pattinson menjadi salah satu alasan utama penonton membeli tiket Primetime, dengan lebih dari 75 persen penonton menyebut dirinya sebagai daya tarik utama.
Popularitas Pattinson semakin kuat setelah tampil dalam sejumlah film besar pada 2026, termasuk The Drama dan The Odyssey, serta akan membintangi Dune: Part III. Meskipun tidak melakukan promosi besar-besaran, kehadiran Pattinson tetap mampu menarik perhatian penonton terhadap film tersebut.
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