Sinopsis Film The End of Oak Street (2026): Bertahan Hidup dengan Dinosaurus sebagai Tetangga Baru

JawaPos.com - Sejak sains diterima oleh manusia, terdapat fantasi akan adanya portal atau lubang cacing di alam semesta kita. Dilansir dari BBC, lubang cacing adalah sebuah konsep ide dimana terdapat terowongan yang mengaitkan satu dimensi dengan dimensi lain.

Konsep ini menjadi populer setelah penulis Carl Sagan merilis novel fiksi sainsnya, "Contact" (1985), tentang seorang ahli fisika yang berhasil membuktikan adanya jalan bagi manusia untuk melakukan perjalanan luar angkasa.

Tentunya belum ada peneliti satu pun yang bisa membuktikan bahwa teori itu benar atau nyata. Namun, teori ini tidak pernah meninggalkan pikiran banyak orang dan masih memiliki pengikut yang berharap dapat membuktikannya.

Keluarga Platt tidak akan pernah menyangka bahwa mereka menjadi korban dari penemuan lubang cacing ini.

Keluarga ini berisikan pasangan Denise (Anne Hathaway) dan Greg (Ewan McGregor), serta kedua anak mereka, Audrey (Maisy Stella) dab Brian (Christian Convery).

Pernikahan Denise dan Greg terguncang karena kondisi finansial keluarga mereka. Greg diam-diam bekerja sebagai pengantar pizza setelah kehilangan pekerjaan hariannya. Sedangkan Denise sangat ingin menjadi penulis novel.

Denise dan Greg menyembunyikan pekerjaan Greg dari anak-anak. Denise juga diam-diam menulis novel semi-autobiografinya, menceritakan keinginannya untuk meninggalkan keluarganya.

Denise meminta salah satu tetangganya yang dulunya seorang editor novel. Tetangganya mengerti bahwa novel karya Denise ini adalah proyeksi keinginan Denise yang tidak bisa ia kabulkan.