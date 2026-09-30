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Leni Setya Wati
Rabu, 30 September 2026 | 17.00 WIB

WOODZ Ungkap Alasan Tak Jadi Main di Film Jepang Tamako 

woodz (x @fashionistD)

JawaPos.com – Shim Eun Kyung dan WOODZ jadi sorotan setelah kabar mengenai keterlibatan mereka dalam film Jepang Tamako beredar.

Menurut laporan Soompi, keduanya disebut telah menerima tawaran untuk membintangi film garapan sutradara Junji Sakamoto tersebut, tetapi kemudian memilih untuk tidak melanjutkan keterlibatan dalam proyek.

Tamako merupakan film yang mengangkat kisah lintas Jepang dan Korea dengan latar sejarah yang cukup berat.

Ceritanya bermula dari seorang anak laki-laki yang kehilangan orang tuanya dalam bom atom Hiroshima pada 1945.

Ia kemudian dibawa ke Korea Selatan dan menjalani kehidupan yang berkaitan dengan sejarah kedua negara hingga generasi berikutnya.

WOODZ disebut akan memerankan cucu dari cinta pertama tokoh utama, sedangkan Shim Eun Kyung dikaitkan dengan peran seorang penerjemah Korea.

Film ini juga dijadwalkan menjalani proses syuting di Jepang dan Korea Selatan, dengan sebagian besar adegan mengambil lokasi di Korea.

Namun, WOODZ kemudian memberikan klarifikasi secara langsung mengenai kabar tersebut. Dalam siaran langsung pada 27 September, penyanyi sekaligus aktor bernama asli Cho Seung Youn itu menjelaskan bahwa dirinya memang telah menerima naskah Tamako, tetapi setelah memahami isi ceritanya, ia menyampaikan pertimbangan kepada agensi dan akhirnya memutuskan untuk menolak tawaran tersebut.

WOODZ juga menjelaskan bahwa keputusan tersebut sebenarnya telah dibuat sebelum pemberitaan mengenai keterlibatannya muncul.

Ia mengatakan belum sempat memberikan pernyataan karena memiliki jadwal konser dan tidak menyangka kabar tersebut akan berkembang luas.

Klarifikasi itu disampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai statusnya dalam proyek film tersebut.

Sementara itu, Tamako tetap menjadi proyek yang mempertemukan unsur produksi Jepang dan Korea. Film ini disutradarai Junji Sakamoto dan sebelumnya diberitakan melibatkan Sakura Ando serta sejumlah aktor Jepang.

Shim Eun Kyung sendiri memang memiliki pengalaman panjang di industri perfilman Jepang, termasuk pernah meraih Japan Academy Film Prize untuk kategori Aktris Terbaik melalui The Journalist pada 2020.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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