Lee Se Young Jadi Cucu Kesayangan Kim Hye Ja di Film Still Shining 

JawaPos.com – Lee Se Young perlihatkan transformasi baru melalui film terbaru Still Shining. Menurut laporan Soompi, Lee Se Young berperan sebagai Ji An, cucu satu-satunya Soon Ok yang diperankan oleh Kim Hye Ja.
Sejak kecil, Ji An dibesarkan oleh sang nenek dan tumbuh menjadi seorang penulis yang tetap memiliki kasih sayang mendalam terhadap sosok yang telah merawatnya.
Still Shining berkisah tentang Soon Ok yang kembali bertemu dengan sahabat terbaiknya, Jung Im (Cha Mi Kyung), setelah mereka terpisah selama 60 tahun.
Keduanya pernah menghabiskan masa-masa paling berharga dalam hidup bersama, tetapi perjalanan waktu membuat persahabatan tersebut menyimpan kenangan sekaligus kisah yang belum terselesaikan.
Dalai triller terbaru, Ji An terlihat duduk berdekatan dengan Soon Ok di bawah selimut yang sama. Momen sederhana tersebut memperlihatkan kedekatan keduanya sekaligus bagaimana Ji An selalu hadir untuk menemani sang nenek.
Hubungan yang terjalin selama bertahun-tahun menjadi salah satu elemen emosional dalam cerita film ini.
Chemistry Lee Se Young dan Kim Hye Ja juga menjadi daya tarik tersendiri. Keduanya memerankan nenek dan cucu yang memiliki ikatan sangat erat, sehingga interaksi mereka di layar diharapkan mampu menghadirkan suasana hangat sekaligus menyentuh.
Lee Se Young sendiri mengaku senang dapat bekerja bersama Kim Hye Ja dan menganggap kesempatan tersebut sebagai pengalaman yang istimewa.
Selain kisah keluarga, Still Shining turut membawa penonton menelusuri persahabatan Soon Ok dan Jung Im sejak mereka masih muda.
Park Seo Kyung dan Choi Ju Eun masing-masing memerankan versi muda kedua karakter tersebut, sementara Moon Seong Hyun berperan sebagai Do Young, sosok yang datang ke desa dan kemudian menjadi bagian dari kehidupan mereka.
Bagi Lee Se Young, Still Shining bukan sekadar film tentang hubungan antarkeluarga. Ia menggambarkannya sebagai karya yang mengajak penonton kembali memikirkan arti keluarga, persahabatan, kehidupan, serta berbagai hal berharga yang tidak seharusnya dilupakan. Film Still Shining dijadwalkan tayang di bioskop pada Oktober 2026.
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