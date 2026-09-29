Miliki Karisma sebagai CEO, Sung Hoon Siap Memikat dalam Drama What A Boss Wants

JawaPos.com - Punya pesona luar biasa sebagai aktor Korea, Sung Hoon akan bermain dalam drama What a Boss Wants

Dilansir dari Soompi, Selasa (29/9), Kwon Do Hyuk (Sung Hoon), diceritakan sebagai seorang bos konglomerat namun tak peka terhadap rasa.

Dalam hidupnya, ia juga bertekad mencari wanita pemilik suara yang pernah didengarnya dalam sebuah album.

Ia pun bertemu dengan Lee Eun Chae (Oh Se Young), vokalis utama sebuah band indie yang mengubah hidupnya yang semula sempurna.

Sung Hoon akan memerankan Kwon Do Hyuk, putra tunggal dari keluarga konglomerat papan atas yang memiliki paras rupawan sekaligus bakat luar biasa.

Ia adalah CEO sebuah perusahaan hiburan sekaligus sosok jenius di bidang kecerdasan buatan (AI).

Dengan setelan jas yang pas dan rapi, Sung Hoon memancarkan aura unik, benar-benar menghidupkan karakter Kwon Do Hyuk.

Mencerminkan kepribadian Kwon Do Hyuk dengan sempurna, ia adalah sosok yang selalu mengutamakan akal sehat dan logika.

"Sung Hoon secara alami menampilkan tidak hanya fisik dan visual Do Hyuk yang luar biasa, tetapi juga kepercayaan diri dan karismanya,” ungkap tim produksi.