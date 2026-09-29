Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Selasa, 29 September 2026 | 23.31 WIB

Miliki Karisma sebagai CEO, Sung Hoon Siap Memikat dalam Drama What A Boss Wants

Sung Hoon. Sumber Foto: Soompi - Image

Sung Hoon. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Punya pesona luar biasa sebagai aktor Korea, Sung Hoon akan bermain dalam drama What a Boss Wants

Dilansir dari Soompi, Selasa (29/9), Kwon Do Hyuk (Sung Hoon), diceritakan sebagai seorang bos konglomerat namun tak peka terhadap rasa.

Dalam hidupnya, ia juga bertekad mencari wanita pemilik suara yang pernah didengarnya dalam sebuah album.

Ia pun bertemu dengan Lee Eun Chae (Oh Se Young), vokalis utama sebuah band indie yang mengubah hidupnya yang semula sempurna.

Sung Hoon akan memerankan Kwon Do Hyuk, putra tunggal dari keluarga konglomerat papan atas yang memiliki paras rupawan sekaligus bakat luar biasa.

Ia adalah CEO sebuah perusahaan hiburan sekaligus sosok jenius di bidang kecerdasan buatan (AI).

Dengan setelan jas yang pas dan rapi, Sung Hoon memancarkan aura unik, benar-benar menghidupkan karakter Kwon Do Hyuk.

Mencerminkan kepribadian Kwon Do Hyuk dengan sempurna, ia adalah sosok yang selalu mengutamakan akal sehat dan logika.

"Sung Hoon secara alami menampilkan tidak hanya fisik dan visual Do Hyuk yang luar biasa, tetapi juga kepercayaan diri dan karismanya,” ungkap tim produksi.

Nantikan pesona beragam dari sosok Kwon Do Hyuk yang semakin memikat berkat gaya khas Sung Hoon pada 11 November.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sung Hoon Jadi CEO Karismatik di Drama Romantis What a Boss Wants - Image
Music & Movie

Sung Hoon Jadi CEO Karismatik di Drama Romantis What a Boss Wants

Selasa, 29 September 2026 | 23.03 WIB

What a Boss Wants Siap Tayang November, Sung Hoon dan Oh Se Young Tunjukkan Chemistry - Image
Music & Movie

What a Boss Wants Siap Tayang November, Sung Hoon dan Oh Se Young Tunjukkan Chemistry

Minggu, 20 September 2026 | 05.13 WIB

Sung Hoon Resmi Bintangi Drama Romantis Baru ‘What a Boss Wants’ - Image
Music & Movie

Sung Hoon Resmi Bintangi Drama Romantis Baru ‘What a Boss Wants’

Selasa, 25 Agustus 2026 | 17.45 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

4

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

5

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

6

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

7

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

8

Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore