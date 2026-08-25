Sung Hoon Resmi Bintangi Drama Romantis Baru ‘What a Boss Wants’

sung hoon (x @hallyuforums)
JawaPos.com – Sung Hoon kembali menyapa penggemar melalui proyek drama romantis terbaru. Pada 11 Agustus, MBN mengonfirmasi sang aktor sebagai pemeran utama drama ‘What a Boss Wants’ (judul sementara).
Menurut laporan Soompi, drama ini diadaptasi dari web novel berjudul sama dan akan menghadirkan kisah cinta dengan sentuhan unik.
Dalam drama tersebut, Sung Hoon memerankan Kwon Do Hyuk, seorang CEO perusahaan hiburan yang dikenal sebagai sosok jenius di bidang kecerdasan buatan atau AI.
Ia memiliki penampilan sempurna dan karisma dingin, tetapi menyimpan kesepian di balik citranya yang nyaris tanpa cela.
Kehidupannya yang tertata kemudian berubah ketika ia berusaha menemukan perempuan pemilik suara yang didengarnya dalam sebuah album.
Perempuan tersebut adalah Lee Eun Chae, vokalis utama sebuah band indie.
Kehadiran Eun Chae menjadi satu-satunya variabel yang tidak dapat dikendalikan dalam kehidupan Do Hyuk yang selama ini berjalan sempurna.
Pertemuan keduanya pun diprediksi menghadirkan romansa yang penuh kejutan sekaligus momen-momen menggemaskan.
Karakter Do Hyuk menjadi tantangan menarik bagi Sung Hoon karena ia harus memperlihatkan berbagai sisi dalam satu sosok.
Tim produksi menilai Sung Hoon mampu menggambarkan karakter tersebut, mulai dari penampilan sempurna dan karisma dinginnya hingga kesepian yang tersembunyi di balik sikapnya.
Mereka juga meminta penonton menantikan transformasi baru serta kisah romantis yang mendebarkan dari sang aktor.
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Jawa Pos
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