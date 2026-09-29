Sung Hoon Jadi CEO Karismatik di Drama Romantis What a Boss Wants

JawaPos.com – Sung Hoon tunjukkan sisi baru lewat drama terbaru, What a Boss Wants. Menurut laporan Soompi, Sung Hoon memerankan Kwon Do Hyuk, seorang CEO chaebol yang memiliki kehidupan nyaris sempurna sekaligus dikenal sebagai sosok jenius di bidang kecerdasan buatan.

Kwon Do Hyuk merupakan CEO Oyes Entertainment yang memiliki kemampuan luar biasa dalam bidang AI. Di balik penampilannya yang sempurna dan sikapnya yang penuh percaya diri, ia ternyata menyimpan luka mendalam.

Sebagai seseorang yang lebih mempercayai data dibandingkan manusia, Kwon Do Hyuk dikenal dingin, realistis, dan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Kehidupan sang CEO mulai berubah ketika ia mendengar suara seorang perempuan dalam sebuah album. Terpesona oleh suara tersebut, Kwon Do Hyuk kemudian berusaha menemukan pemiliknya.

Sosok yang dicari ternyata adalah Lee Eun Chae, vokalis utama sebuah band indie yang diperankan oleh Oh Se Young.

Pertemuan dengan Eun Chae menjadi variabel tak terduga dalam kehidupan Do Hyuk yang selama ini berjalan berdasarkan perhitungan.

Berbeda dengan sang CEO yang mengandalkan data dan logika, Eun Chae menghadirkan warna baru yang perlahan mengusik kehidupan sempurna miliknya. Kisah keduanya akan menjadi pusat romansa dalam drama ini.

Selain Sung Hoon dan Oh Se Young, What a Boss Wants juga dibintangi Lee Jung Shin CNBLUE serta sejumlah aktor lainnya.

Drama ini disutradarai Kang Sol dan ditulis Nam Ji Yeon, serta diadaptasi dari web novel dengan judul yang sama. Para pemain telah mengikuti pembacaan naskah perdana untuk membangun chemistry sebelum produksi berlanjut.