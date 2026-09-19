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Leni Setya Wati
Minggu, 20 September 2026 | 05.13 WIB

What a Boss Wants Siap Tayang November, Sung Hoon dan Oh Se Young Tunjukkan Chemistry

What a boss wants (x @presidentjangth)

JawaPos.com – Drama terbaru “What a Boss Wants” mulai menarik perhatian setelah para pemainnya menggelar sesi pembacaan naskah perdana.

Menurut laporan Soompi, drama ini diadaptasi dari web novel dan mempertemukan Sung Hoon dengan Oh Se Young dalam kisah romantis antara seorang bos chaebol dan vokalis band indie. Drama tersebut dijadwalkan tayang perdana pada November 2026.

Sung Hoon memerankan Kwon Do Hyuk, CEO Oyes Entertainment sekaligus sosok jenius di bidang kecerdasan buatan. Di balik penampilan sempurnanya, Do Hyuk menyimpan luka mendalam dan dikenal sebagai pribadi yang lebih mempercayai data daripada manusia.

Dalam sesi pembacaan naskah, Sung Hoon disebut mampu menghadirkan karakter dingin tersebut melalui dialog yang terkendali serta aura karismatik.

Oh Se Young berperan sebagai Lee Eun Chae, pencari kerja yang menjalani kehidupan berbeda pada siang dan malam hari.

Ketika siang, ia berjuang mendapatkan pekerjaan, sedangkan pada malam hari ia tampil sebagai vokalis band indie dengan nama panggung “Soo”. Energi cerah dan kepercayaan dirinya menjadi warna kontras bagi karakter Kwon Do Hyuk yang kaku dan rasional.

Perbedaan karakter tersebut justru menjadi sumber chemistry menarik antara Sung Hoon dan Oh Se Young. Dalam pembacaan naskah, keduanya memperlihatkan dialog penuh adu argumen dan respons jenaka ketika Kwon Do Hyuk dan Lee Eun Chae terus terlibat dalam berbagai benturan.

Soompi menyoroti interaksi keduanya yang sejak awal sudah memberikan gambaran tentang dinamika romantis yang akan berkembang dalam cerita.

Selain pasangan utama, Lee Jung Shin CNBLUE turut curi perhatian sebagai Moon Tae Kyung, seorang dokter anak dengan kepribadian hangat dan santai

Park Jung Hak, Jo Hee Bong, Lee Do Yeop, Kim Yun Kyung, serta Lee Choong Joo juga bergabung dalam jajaran pemeran dan memberikan warna tersendiri melalui karakter mereka. Penampilan para aktor senior turut memperkaya hubungan antarkarakter dalam drama tersebut.

Dengan kisah tentang pertemuan dua orang yang memiliki kepribadian dan selera berbeda, “What a Boss Wants” menawarkan perpaduan romansa, komedi, serta konflik kehidupan profesional.

Drama yang disutradarai Kang Sol dan ditulis Nam Ji Yeon ini dijadwalkan hadir pada November, sehingga chemistry Sung Hoon dan Oh Se Young yang mulai terlihat sejak script reading menjadi salah satu hal yang dinantikan menjelang penayangannya.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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