Ungkap Tanggal Tayang, Drama Kim Jae Yeong dan Nam Ji Hyun ‘Make Me Tingle’ Makin dinanti

Nam Ji Hyun, Kim Jae Yeong Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Telah dinantikan, aktris Korea Nam Ji Hyun dan Kim Jae Yeong akan beradu akting dalam drama romansa baru Make Me Tingle yang tayang perdana pada 15 Oktober.
Dikutip dari Soompi, Minggu (13/9), penuh dinamika, drama ini menyoroti tentang perjalanan pendewasaan diri, dimana Gong Yeon Su (Nam Ji Hyun) merupakan sosok yang percaya pada cinta.
Tetapi, ia belum benar-benar memahami maknanya bagi dirinya sendiri, kemudian ada Dokgo Dal (Kim Jae Yeong), pria yang membuka dunia baru baginya.
Tim produksi Make Me Tingle merilis foto dan video dari sesi pembacaan naskah, yang semakin meningkatkan antusiasme penonton terhadap drama ini.
Nam Ji Hyun berperan sebagai Gong Yeon Su, seorang pemasar yang memegang teguh nilai-nilai tradisional layaknya gadis Konfusianisme sejati.
Tumbuh dalam keluarga tradisional yang menjunjung tinggi kesopanan dan disiplin, Gong Yeon Su memiliki prinsip serta standar konservatif terkait kencan dan cinta yang ia patuhi dengan ketat.
Hidupnya mulai berubah drastis ketika sebuah pertemuan tak terduga menyeretnya ke dalam dunia perusahaan mainan seks.
Kim Jae Yeong bertransformasi menjadi Dokgo Dal, CEO sebuah perusahaan rintisan mainan seks yang meyakini bahwa tidak ada jawaban pasti mengenai cinta dan hubungan.
Sosoknya yang dingin, sinis, dan tertutup secara emosional memandang seks sebagai bentuk koneksi yang sederhana dan efisien.
Ia menjadi pria kesepian yang terbentuk oleh pengalaman masa lalu, Yeon Su pun mulai mengubah pemikiran yang selama ini ia bangun.
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