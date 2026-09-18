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Leni Setya Wati
Sabtu, 19 September 2026 | 03.32 WIB

Nam Ji Hyun Hadapi Konflik Nilai Konservatif dalam Drama Make Me Tingle 

nam ji hyun (x @soompi)

JawaPos.com – Drama terbaru “Make Me Tingle” perkenalkan karakter utama yang memiliki latar belakang dan pandangan hidup sangat berbeda.

Nam Ji Hyun berperan sebagai Gong Yeon Su, perempuan yang tumbuh dalam keluarga konservatif dan selalu diajarkan untuk menjaga sikap.

Namun, kehidupannya mulai berubah ketika pekerjaannya sebagai seorang marketer mengharuskannya menghadapi dunia yang bertolak belakang dengan prinsip yang selama ini ia pegang.

Gong Yeon Su digambarkan sebagai perempuan yang sangat berhati-hati dalam urusan hubungan dan bahkan menjaga jarak dalam hal kontak fisik dengan kekasihnya.

Ia tumbuh sebagai putri sulung dari keluarga utama dan menjalani pendidikan di sekolah khusus perempuan sejak SMP hingga perguruan tinggi.

Meski memiliki prinsip tradisional, Yeon Su justru dikenal sebagai marketer berbakat yang mampu membaca tren serta menyesuaikan diri dengan perubahan zaman secara cepat.

Konflik mulai muncul ketika Yeon Su mendapatkan tugas untuk memasarkan produk dewasa. Pekerjaan tersebut menjadi tantangan besar karena berhadapan langsung dengan nilai-nilai konservatif yang selama ini ia yakini.

Situasi semakin rumit setelah ia bertemu Dokgo Dal, CEO perusahaan rintisan produk dewasa yang memiliki pandangan jauh lebih terbuka mengenai cinta dan hubungan.

Menurut laporan Soompi, perbedaan cara pandang antara Yeon Su dan Dokgo Dal menjadi salah satu inti cerita “Make Me Tingle”.

Yeon Su melihat cinta dengan penuh kehati-hatian, sementara Dokgo Dal tidak selalu menganggap cinta dan ketertarikan fisik sebagai dua hal yang harus berjalan beriringan. Perbedaan tersebut perlahan membuat kehidupan Yeon Su berubah dan membuka perspektif baru baginya.

Foto terbaru yang dirilis drama ini juga memperlihatkan berbagai sisi kehidupan Yeon Su. Ia tampak serius ketika menjalankan pekerjaannya di ruang konferensi, tetapi langsung terlihat gugup ketika berhadapan dengan produk-produk yang harus dipasarkannya.

Kontras tersebut menjadi salah satu daya tarik cerita sekaligus menunjukkan bagaimana karakter Yeon Su akan menghadapi situasi yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya.

Make Me Tingle” merupakan komedi romantis coming-of-age yang menghadirkan kisah tentang cinta, perubahan pandangan, serta pertemuan dua orang dengan prinsip berbeda. Drama ini tayang perdana pada 15 Oktober 2026, dengan Nam Ji Hyun dan Kim Jae Yeong sebagai pemeran utama.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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