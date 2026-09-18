TWS Punya Karakter Baru! Kenalan dengan Enam TWIMI untuk Setiap Member 

TWIMI (x @kyujijae)

JawaPos.com – TWS hadirkan kejutan menarik untuk para penggemar dengan memperkenalkan karakter bernama “TWIMI”. Enam karakter tersebut dibuat sebagai representasi dari masing-masing member TWS dan diperkenalkan secara resmi pada 16 September 2026.

Melalui video pengenalan yang dirilis bersamaan dengan profil masing-masing karakter, penggemar kini bisa mengenal sosok TWIMI yang mewakili keenam member. Kehadiran karakter ini memberikan warna baru dalam identitas TWS sekaligus memperluas dunia yang dibangun di sekitar grup.

Menurut laporan Soompi, karakter milik Shinyu diberi nama Jjok, sementara Dohoon diwakili oleh Dojuni. Untuk Youngjae, karakter TWIMI-nya bernama Gichuny, sedangkan Hanjin memiliki karakter bernama Hanbbit.

Jihoon diperkenalkan melalui karakter bernama Hatpy, dan Kyungmin memiliki Hamtaengi. Keenam karakter tersebut hadir dengan tampilan dan profil masing-masing sehingga penggemar dapat membedakan representasi setiap member dengan lebih mudah.

Peluncuran TWIMI juga menambah elemen kreatif dalam perjalanan TWS sebagai grup yang terus membangun identitas mereka.

Tidak hanya melalui musik dan penampilan, karakter-karakter ini dapat menjadi bagian lain dari interaksi TWS dengan penggemar serta memperkuat ciri khas keenam member.