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Leni Setya Wati
Kamis, 6 Agustus 2026 | 17.39 WIB

Comeback TWS di Jepang Meledak, Penjualan Hari Pertama "SODA SODA" Pecahkan Rekor

TWS (X @TWS_PLEDIS) - Image

TWS (X @TWS_PLEDIS)

JawaPos.com - TWS kembali menunjukkan pertumbuhan popularitas mereka di Jepang dengan pencapaian yang mengesankan.

Menurut laporan Dispatch, boy group besutan PLEDIS Entertainment itu sukses membawa single Jepang kedua mereka, "SODA SODA", langsung menduduki posisi pertama Oricon Daily Singles Chart, menandai langkah besar dalam perjalanan karier mereka di pasar musik Negeri Sakura.

Berdasarkan data Oricon Japan per 3 Agustus, "SODA SODA" terjual sebanyak 161.253 kopi hanya pada hari pertama perilisannya.

Raihan tersebut mengantarkan TWS ke peringkat pertama tangga lagu harian Oricon sekaligus melampaui total penjualan minggu pertama single debut Jepang mereka, "Hajimemashite", yang dirilis tahun lalu dengan sekitar 150.000 kopi.

Tak hanya mendominasi penjualan fisik, Dispatch juga melaporkan bahwa lagu utama "SODA SODA" mendapat sambutan positif di platform digital Jepang.

Lagu tersebut berhasil masuk ke Line Music Japan dalam daftar real-time Song Top 100 dan menempati posisi ke-12 di kategori K-Pop Top 100, memperlihatkan besarnya antusiasme pendengar terhadap konsep segar khas TWS.

Promosi album terbaru mereka juga berlangsung meriah. Menurut Dispatch, pada 4 Agustus TWS menggelar acara perilisan album di DiverCity Tokyo Plaza yang dihadiri sekitar 10.000 penggemar.

Kehadiran ribuan penggemar itu menjadi bukti kuat bahwa popularitas grup tersebut terus meningkat di Jepang.
Aktivitas TWS di Negeri Sakura pun masih akan berlanjut.

Dispatch menyebutkan bahwa grup ini dijadwalkan tampil di program musik Fuji TV "STAR" pada 6 Agustus, dilanjutkan dengan penampilan di Mezamashi Wangan Festival pada 7 Agustus.

Mereka juga akan naik panggung di Summer Sonic 2026, salah satu festival musik terbesar di Jepang, pada 14 dan 16 Agustus.

Editor: Hanny Suwindari
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