Oh Se Young dan Sung Hoon Siap Hadirkan Kisah Romantis Unik di What a Boss Wants

JawaPos.com – Oh Se Young siap tunjukkan pesona berbeda melalui drama romantis terbaru What a Boss Wants.

Menurut laporan Soompi, aktris tersebut akan memerankan Lee Eun Chae, seorang pencari kerja yang tetap mempertahankan sisi ceria di tengah kerasnya persaingan dunia kerja, sekaligus menjalani kehidupan sebagai vokalis band indie pada malam hari.

Lee Eun Chae digambarkan sebagai sosok yang penuh keceriaan dan kasih sayang. Ia tidak segan menunjukkan berbagai emosi, termasuk ketika sedang marah maupun menangis.

Kepribadiannya yang spontan, unik, dan sulit ditebak membuat Eun Chae menjadi karakter yang menarik untuk diikuti.

Meski berkali-kali gagal mendapatkan pekerjaan, Eun Chae tidak membiarkan keadaan tersebut membuatnya menyerah.

Ia justru berusaha menemukan kebahagiaan dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari dan terus melangkah dengan sikap positif.

Di sisi lain, ia memiliki identitas sebagai vokalis band indie dengan nama panggung Su.

Kehidupan Eun Chae kemudian berubah setelah bertemu Kwon Do Hyuk yang diperankan Sung Hoon.

Do Hyuk merupakan seorang chaebol yang digambarkan sangat rasional dan bahkan memiliki karakter yang lebih mirip kecerdasan buatan daripada manusia.