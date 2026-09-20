Sinopsis Film Suspect X (2008): Memecahkan Seorang Jenius yang Cinta Buta Melakukan Tindak Kriminal

JawaPos.com - Ketika seseorang jatuh cinta, ia akan melakukan banyak hal bagi orang tersebut. Karena itu ada istilah cinta buta, dimana seseorang sangat mencintai seseorang sebegitu dalamnya sampai tidak bisa berlogika lagi.

Orang paling pintar di dunia pun akan menggunakan logikanya untuk memenuhi segala keinginan dan kebutuhan orang yang ia cintai. Bahkan menutupi pembunuhan yang orang tersebut lakukan.

Tetsuya Ishigami (Shinichi Tsutsumi) adalah seorang guru matematika jenius, namun memutuskan untuk tidak memamerkan kepintarannya, dan memutuskan untuk menjadi guru di sekolah biasa.

Belum lama ini ia mendapatkan tetangga baru, seorang ibu tunggal dan anak perempuannya. Yasuko Hanaoka (Yasuko Matsuyuki) bercerai dengan suaminya dan melarikan diri dengan anak perempuannya, karena mantan suaminya sering melakukan kekerasan kepada mereka.

Setiap hari mereka berdua biasanya bertemu, pada pagi hari ketika keduanya hendak pergi bekerja, dan pada sore hari ketika Tetsuya pergi ke warung makan milik Yasuko untuk membeli makan malam.

Suatu malam, mantan suami Yasuko, Shinji Togashi (Keishi Nagatsuka), menemukan apartemen baru mereka dan memaksa masuk ke dalam. Yasuko gagal mengusirnya dan mengancam akan menelpon polisi.

Hal tersebut membuat mantan suaminya mengamuk dan mulai memukuli Yasuko. Anak perempuannya, Misato (Miho Kanazawa), mencoba untuk menghentikan ayahnya namun juga gagal dan malah menjadi target pukulan.

Yasuko yang menjadi gelap mata segera menyerang mantannya dari belakang dan mencekiknya dengan kabel meja penghangat. Yasuko sendiri tidak kuat untuk menahan pria besar seukuran mantan suaminya, maka Misato segera menolong ibunya dan mencekik ayahnya lebih kuat hingga ia berhenti bernapas.

Seluruh kejadian tersebut terdengar oleh Tetsuya yang tinggal tepat di unit apartemen sebelah mereka. Setelah tidak ada lagi suara, Tetsuya pergi ke apartemen Yasuko dan menemukan Yasuko yang hendak menyerahkan diri ke polisi. Tetsuya menghentikannya dan berniat untuk membantu keluarga kecil tersebut.