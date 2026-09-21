Sinopsis Film Character (2021): Ketika Sosok Pembunuh Menjadi Ide Komik Terkenal

JawaPos.com - Untuk menjadi seorang penulis atau pencipta cerita yang menarik, kita membutuhkan ide dan konsep yang menarik pula. Lalu dari sana, kita memerlukan karakter-karakter atau tokoh utama yang menjadi fokus cerita kita ini. Semakin unik karakter kita, semakin unik pula ceritanya.

Akan tetapi, tidak semua penulis dapat menciptakan karakter yang unik dan original dengan mudah. Karena itu, banyak penulis mendapatkan inspirasi dari tokoh-tokoh yang sudah ada.

Penulis juga sering mengadaptasikan kisah-kisah nyata ke dunia fiksi mereka, dan menciptakan sudut-sudut pandang baru dari peristiwa yang ada, sehingga mereka masih dapat membuat sebuah karya original.

Itulah yang Keigo Yamashiro (Masaki Suda) coba lakukan. Selama ini ia bekerja sebagai asisten mangaka, penulis komik Jepang, dan berniat untuk menjadi mangaka pula.

Keigo terkenal akan gambar-gambarnya yang sangat bagus dan kecepatannya menggambar. Ia juga menguasai tema-tema horor dan adegan seram, sehingga ia mendapat perhatian dari industri komik di sana. Namun, ia payah dalam menciptakan karakter.

Akibatnya sebagus apapun gambar-gambarnya, ia tidak bisa menerbitkan komiknya sendiri. Ia gagal menjadi komikus independen.

Suatu malam, ia berkeliling mencari gambar rumah untuk adegan komik milik bosnya. Ia harus menemukan rumah yang mencerminkan keluarga bahagia.

Keigo pergi berkeliling dan menemukan sebuah rumah yang menarik perhatiannya. Lalu ia menggambar rumah itu dengan cepat di depan rumah. Tiba-tiba seseorang membuka pintu depan, Keigo mengira bahwa itu pemilik rumah yang hendak mengusirnya.