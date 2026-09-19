Sinopsis Film Ashfall (2019): Menghentikan Erupsi Gunung Berapi Terbesar di Semenanjung Korea  

JawaPos.com - Peristiwa bencana alam besar dapat mengguncangkan negara hingga mendapatkan perhatian internasional. Terutama apabila bencana tersebut memakan banyak sekali korban dan dapat mempengaruhi negara tetangganya.

Salah satu bencana alam yang besar dan mengerikan adalah gunung berapi meletus. Meletusnya sebuah gunung berapi dapat terjadi karena berbagai penyebab, seperti tekanan gas atau magma. Semakin besar gunung tersebut, terdapat kemungkinan bahwa semakin besar pula efek dari meletusnya gunung tersebut.

Negara-negara yang memiliki banyak gunung berapi aktif biasanya memiliki tim khusus untuk meneliti aktivitas gunung-gunung tersebut, bahkan mungkin dapat memperkirakan kapan gunung tersebut akan meletus.

Tapi, negara-negara yang tidak memiliki banyak gunung atau pengalaman menghadapi meletusnya sebuah gunung mungkin tidak memiliki perencanaan matang. Seperti Gunung Baekdu yang berada di perbatasan Tiongkok dan Korea Utara.

Gunung Baekdu terakhir beraktivitas dan menjadi stagnan sejak tahun 1903, karena itu tidak ada yang benar-benar dapat mengira bahwa ia akan bangun dari tidurnya.

Suatu hari gunung tersebut tiba-tiba meletus dan menyebabkan gempa hebat di Korea Utara dan Selatan. Semua orang mengira bahwa gunung tersebut telah selesai beraktivitas, namun mereka salah besar.

Para ahli vulkanologi memperkirakan bahwa akan ada letusan susulan, yang menyebabkan gempa lebih besar. Salah satu ahli yang memperkirakan hal tersebut adalah Profesor Kang Bongrae (Ma Dongseok).

Profesor Kang mengajukan proposal gila yang membuatnya kehilangan nama. Yaitu meledakkan sebuah tambang dekat gunung tersebut untuk melepaskan tekanan yang menyebabkan erupsi dengan bom nuklir.

Segila-gilanya proposal tersebut, ternyata hanya ide tersebut yang bisa memberikan hasil terbaik serta dilakukan sesegera mungkin. Maka pemerintah dunia menugaskan Jeon Yookyung (Jeon Hyejin) untuk melaksanakan misi tersebut.