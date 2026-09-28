Johnny Depp Tampil Misterius dalam Trailer 'Day Drinker' Bersama Penélope Cruz dan Madelyn Cline

Johnny Depp dalam Day Drinker (Variety)
JawaPos.com – Lionsgate merilis trailer terbaru Day Drinker, film thriller arahan Marc Webb yang dibintangi Johnny Depp, Penélope Cruz, dan Madelyn Cline.
Dilansir dari laman Variety pada Senin (28/9), Film tersebut menandai kelanjutan kembalinya Johnny Depp ke layar lebar Hollywood setelah persidangannya pada 2022 dengan mantan istrinya, Amber Heard. Day Drinker dijadwalkan tayang di bioskop pada 26 Maret 2027.
Film Day Drinker mengisahkan seorang bartender di kapal pesiar pribadi yang diperankan Madelyn Cline dan bertemu dengan seorang tamu misterius yang diperankan Johnny Depp.
Pertemuan tersebut kemudian menyeret keduanya ke dalam persoalan yang melibatkan seorang tokoh kriminal yang diperankan Penélope Cruz serta hubungan tak terduga di antara mereka.
Dalam trailer, Depp tampil dengan rambut abu-abu dan melontarkan pernyataan bernuansa misterius mengenai kisah balas dendam, hantu, serta sosok peminum pada siang hari.
Day Drinker menjadi salah satu film Hollywood yang menandai kembalinya Johnny Depp ke layar lebar, selain Ebenezer dari Paramount yang dijadwalkan tayang pada 13 November.
Film ini juga menjadi proyek pertama Madelyn Cline setelah menyelesaikan serial Outer Banks yang membuat namanya dikenal luas melalui peran Sarah Cameron.
Sementara itu, Penélope Cruz kembali terlibat dalam produksi studio Hollywood setelah sebelumnya tampil dalam sejumlah film independen, sedangkan Day Drinker diproduseri Basil Iwanyk, Erica Lee, Adam Kolbrenner, Zach Dean, dan Nathan Kahane.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022