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Risma Azzah Fatin
Selasa, 29 September 2026 | 04.21 WIB

Johnny Depp Tampil Misterius dalam Trailer 'Day Drinker' Bersama Penélope Cruz dan Madelyn Cline

Johnny Depp dalam Day Drinker (Variety) - Image

Johnny Depp dalam Day Drinker (Variety)

JawaPos.com – Lionsgate merilis trailer terbaru Day Drinker, film thriller arahan Marc Webb yang dibintangi Johnny Depp, Penélope Cruz, dan Madelyn Cline.

Dilansir dari laman Variety pada Senin (28/9), Film tersebut menandai kelanjutan kembalinya Johnny Depp ke layar lebar Hollywood setelah persidangannya pada 2022 dengan mantan istrinya, Amber Heard. Day Drinker dijadwalkan tayang di bioskop pada 26 Maret 2027.

Film Day Drinker mengisahkan seorang bartender di kapal pesiar pribadi yang diperankan Madelyn Cline dan bertemu dengan seorang tamu misterius yang diperankan Johnny Depp.

Pertemuan tersebut kemudian menyeret keduanya ke dalam persoalan yang melibatkan seorang tokoh kriminal yang diperankan Penélope Cruz serta hubungan tak terduga di antara mereka.

Dalam trailer, Depp tampil dengan rambut abu-abu dan melontarkan pernyataan bernuansa misterius mengenai kisah balas dendam, hantu, serta sosok peminum pada siang hari.

Day Drinker menjadi salah satu film Hollywood yang menandai kembalinya Johnny Depp ke layar lebar, selain Ebenezer dari Paramount yang dijadwalkan tayang pada 13 November.

Film ini juga menjadi proyek pertama Madelyn Cline setelah menyelesaikan serial Outer Banks yang membuat namanya dikenal luas melalui peran Sarah Cameron.

Sementara itu, Penélope Cruz kembali terlibat dalam produksi studio Hollywood setelah sebelumnya tampil dalam sejumlah film independen, sedangkan Day Drinker diproduseri Basil Iwanyk, Erica Lee, Adam Kolbrenner, Zach Dean, dan Nathan Kahane.

Editor: Novia Tri Astuti
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