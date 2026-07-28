Johnny Depp Tampil Nyaris Tak Dikenali sebagai Scrooge dalam Trailer Perdana Film Ebenezer

JawaPos.com – Paramount Pictures resmi merilis trailer perdana film Ebenezer yang menampilkan Johnny Depp sebagai Ebenezer Scrooge.

Dilansir dari laman Variety pada Selasa (28/7), Penampilan Depp langsung mencuri perhatian karena transformasinya membuat sang aktor nyaris tidak dikenali. Film garapan Ti West tersebut menghadirkan interpretasi yang lebih gelap terhadap kisah klasik A Christmas Carol karya Charles Dickens.

Dalam trailer, Depp memerankan Scrooge sebagai sosok pemarah yang terus dihantui roh-roh Natal.

Selain menghadapi bayangan masa lalunya, karakter tersebut juga diperlihatkan melampiaskan amarah dengan melempar bola salju ke arah orang-orang yang melintas di jalan bersalju. Di penghujung trailer, Depp sebagai Scrooge menyampaikan kalimat, “Senang rasanya bisa kembali.”

Ebenezer menjadi film Hollywood berskala besar pertama Johnny Depp sejak perselisihan hukumnya dengan mantan istrinya, Amber Heard, pada 2022.

Dalam putusan tersebut, Depp memperoleh ganti rugi kompensasi sebesar USD 10 juta atau sekitar Rp163 miliar, serta ganti rugi hukuman sebesar USD 5 juta atau sekitar Rp81,5 miliar. Sementara itu, Heard memperoleh ganti rugi kompensasi sebesar USD 2 juta atau sekitar Rp32,6 miliar.

Selain Johnny Depp, film ini juga dibintangi Andrea Riseborough, Tramell Tillman, Ian McKellen, Rupert Grint, dan Daisy Ridley.