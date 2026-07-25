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Leni Setya Wati
Sabtu, 25 Juli 2026 | 23.37 WIB

Johnny Depp Bikin Kejutan di Comic-Con 2026, Tampil Perdana sebagai Ebenezer Scrooge

ilustrasi gambar dari x @discussingfilm

 

 
JawaPos.com – Johnny Depp sukses mencuri perhatian di San Diego Comic-Con 2026 setelah muncul secara mengejutkan dalam balutan kostum lengkap Ebenezer Scrooge.
 
Penampilan tak terduga tersebut menjadi bagian dari promosi film terbarunya, Ebenezer: A Christmas Carol, yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 13 November 2026.
 
Dilansir dari variety, Depp tampil sebagai karakter ikonik karya Charles Dickens, lengkap dengan riasan prostetik, mantel tebal, topi tinggi, tongkat, serta janggut abu-abu. 
 
Ia tetap mempertahankan karakter Scrooge saat menyapa kerumunan penggemar di kawasan Gaslamp District, bahkan melontarkan candaan bernada sinis khas tokoh tersebut yang langsung disambut tawa para pengunjung.
 
Kejutan tidak berhenti di sana. Setelah berinteraksi dengan para penggemar di luar area konvensi, Depp juga muncul di sebuah panel Comic-Con untuk memperkenalkan trailer perdana Ebenezer. 
 
Kehadirannya menjadi salah satu momen yang paling banyak dibicarakan selama hari pembukaan acara, sekaligus menandai promosi besar-besaran film terbaru garapan sutradara Ti West.
 
Film Ebenezer: A Christmas Carol menghadirkan interpretasi baru yang lebih gelap terhadap kisah klasik A Christmas Carol.
 
Selain Johnny Depp sebagai Ebenezer Scrooge, film ini juga dibintangi Ian McKellen, Rupert Grint, Daisy Ridley, Andrea Riseborough, Sam Claflin, dan Tramell Tillman, menghadirkan jajaran pemeran bertabur bintang.
 
Bagi banyak penggemar, transformasi Depp menjadi Scrooge menjadi salah satu daya tarik utama Comic-Con tahun ini.
 
Penampilannya yang nyaris tak dikenali kembali memperlihatkan kemampuannya bertransformasi ke dalam karakter, sesuatu yang telah menjadi ciri khasnya sepanjang karier di industri perfilman.
 
Dengan trailer yang telah resmi diperkenalkan dan promosi unik di Comic-Con, Ebenezer: A Christmas Carol kini menjadi salah satu film yang paling dinantikan menjelang musim liburan akhir tahun.
 
Penampilan mengejutkan Johnny Depp pun berhasil menghidupkan antusiasme penggemar sekaligus menjadi salah satu momen paling berkesan di ajang pop culture terbesar tersebut.

Editor: Novia Tri Astuti
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