Festival Film San Sebastián 2026 Bertabur Bintang, Ada Brad Pitt dan Penélope Cruz

JawaPos.com – Festival Film San Sebastián 2026 jadi salah satu perhelatan perfilman yang dipenuhi nama besar dari dunia internasional.

Menurut laporan Variety, edisi ke-74 festival tersebut berlangsung pada 18 hingga 26 September di kawasan Basque Country, Spanyol, dengan deretan film, sineas, dan aktor ternama yang menjadi perhatian utama.

Salah satu film yang masuk dalam program resmi adalah Les Misérables garapan sutradara Prancis Fred Cavayé. Film berdurasi 178 menit ini menghadirkan kisah Jean Valjean, seorang pria yang menghabiskan 19 tahun di penjara setelah mencuri sepotong roti.

Setelah bebas, ia berusaha membangun kehidupan baru sekaligus melindungi Cosette, sementara terus diburu oleh Inspektur Javert.

Selain Les Misérables, perhatian juga tertuju pada kehadiran Brad Pitt yang kembali ke San Sebastián setelah terakhir kali menghadiri festival tersebut melalui Inglourious Basterds.

Variety mencatat Pitt hadir untuk film Heart of the Beast, menambah daya tarik festival yang tahun ini menghadirkan sejumlah bintang Hollywood dan Eropa.

Penélope Cruz juga menjadi salah satu figur yang paling sibuk dalam edisi tahun ini. Aktris Spanyol tersebut dijadwalkan hadir dengan beberapa proyek, termasuk The Invite, Bunker, dan La Bola Negra.