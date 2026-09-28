Bagikan Teaser, Ahn Hyo Seop Siap Menang dalam Drama Final Table

JawaPos.com – Sekali lagi, aktor Korea Ahn Hyo Seop menunjukkan kehebatannya dalam drama Korea yang berjudul Final Table.

Dikutip dari Soompi, Sabtu (26/9), telah merilis teaser pertamanya, drama ini menyoroti para koki Korea berbakat dari seluruh dunia yang berkumpul untuk berkompetisi dalam The Table: K-Chef 2026.

Ajang ini merupakan sebuah kompetisi bertahan hidup (survival) sengit demi menentukan siapa koki Korea terbaik.

Menjadi perhatian, teaser pertama ini menampilkan sekilas gambaran kompetisi yang intens, di mana para koki papan atas mempertaruhkan segalanya demi meraih gelar bergengsi tersebut.

Terlihat kobaran api yang menyala hebat, mereka mencurahkan semangat dan keahlian untuk menciptakan hidangan istimewa yang tampak seperti karya seni.

Awalnya terlihat sangat santai, koki Kang Han (Ahn Hyo Seop tiba-tiba menunjukkan sorot matanya yang tajam saat ia mulai dalam kompetisi

Saat persaingan semakin memanas, para koki berebut bahan-bahan terbaik hingga terlibat kontak fisik yang sengit.

Tak terpengaruh di tengah kekacauan itu, Kang Han tetap tenang, fokus pada masakannya sembari memberikan sentuhan akhir dengan penuh ketelitian.

Akhirnya, kreasi para koki disajikan di hadapan para juri. Dengan ekspresi penuh percaya diri, Kang Han menyatakan, “Jika aku tidak bisa melakukannya, lalu siapa lagi?”