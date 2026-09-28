Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Senin, 28 September 2026 | 08.11 WIB

Bagikan Teaser, Ahn Hyo Seop Siap Menang dalam Drama Final Table

Ahn Hyo Seop. Sumber Foto: Soompi - Image

Ahn Hyo Seop. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Sekali lagi, aktor Korea Ahn Hyo Seop menunjukkan kehebatannya dalam drama Korea yang berjudul Final Table.

Dikutip dari Soompi, Sabtu (26/9), telah merilis teaser pertamanya, drama ini menyoroti para koki Korea berbakat dari seluruh dunia yang berkumpul untuk berkompetisi dalam The Table: K-Chef 2026.

Ajang ini merupakan sebuah kompetisi bertahan hidup (survival) sengit demi menentukan siapa koki Korea terbaik.

Menjadi perhatian, teaser pertama ini menampilkan sekilas gambaran kompetisi yang intens, di mana para koki papan atas mempertaruhkan segalanya demi meraih gelar bergengsi tersebut.

Terlihat kobaran api yang menyala hebat, mereka mencurahkan semangat dan keahlian untuk menciptakan hidangan istimewa yang tampak seperti karya seni.

Awalnya terlihat sangat santai, koki Kang Han (Ahn Hyo Seop tiba-tiba menunjukkan sorot matanya yang tajam saat ia mulai dalam kompetisi

Saat persaingan semakin memanas, para koki berebut bahan-bahan terbaik hingga terlibat kontak fisik yang sengit.

Tak terpengaruh di tengah kekacauan itu, Kang Han tetap tenang, fokus pada masakannya sembari memberikan sentuhan akhir dengan penuh ketelitian.

Akhirnya, kreasi para koki disajikan di hadapan para juri. Dengan ekspresi penuh percaya diri, Kang Han menyatakan, “Jika aku tidak bisa melakukannya, lalu siapa lagi?”

Akankah Kang Han membuktikan kepercayaan dirinya yang tinggi dan keluar sebagai juara, saksikan drama ini pada 24 Oktober pukul 22.40 KST.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jadi Koki, Chang Ryul Tunjukkan Kemampuan Memasaknya di Drama Korea Bertajuk Final Table - Image
Music & Movie

Jadi Koki, Chang Ryul Tunjukkan Kemampuan Memasaknya di Drama Korea Bertajuk Final Table

Selasa, 22 September 2026 | 11.54 WIB

Jang Young-nam Bergabung di Drama “Final Table”  - Image
Music & Movie

Jang Young-nam Bergabung di Drama “Final Table” 

Rabu, 16 September 2026 | 03.52 WIB

‘Final Table’ Segera Tayang, Ahn Hyo Seop Tantang Dunia Kuliner dalam Drama Terbaru - Image
Music & Movie

‘Final Table’ Segera Tayang, Ahn Hyo Seop Tantang Dunia Kuliner dalam Drama Terbaru

Kamis, 10 September 2026 | 21.56 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore