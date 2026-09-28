Bagikan Teaser, Ahn Hyo Seop Siap Menang dalam Drama Final Table

Ahn Hyo Seop. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Sekali lagi, aktor Korea Ahn Hyo Seop menunjukkan kehebatannya dalam drama Korea yang berjudul Final Table.
Dikutip dari Soompi, Sabtu (26/9), telah merilis teaser pertamanya, drama ini menyoroti para koki Korea berbakat dari seluruh dunia yang berkumpul untuk berkompetisi dalam The Table: K-Chef 2026.
Ajang ini merupakan sebuah kompetisi bertahan hidup (survival) sengit demi menentukan siapa koki Korea terbaik.
Menjadi perhatian, teaser pertama ini menampilkan sekilas gambaran kompetisi yang intens, di mana para koki papan atas mempertaruhkan segalanya demi meraih gelar bergengsi tersebut.
Terlihat kobaran api yang menyala hebat, mereka mencurahkan semangat dan keahlian untuk menciptakan hidangan istimewa yang tampak seperti karya seni.
Awalnya terlihat sangat santai, koki Kang Han (Ahn Hyo Seop tiba-tiba menunjukkan sorot matanya yang tajam saat ia mulai dalam kompetisi
Saat persaingan semakin memanas, para koki berebut bahan-bahan terbaik hingga terlibat kontak fisik yang sengit.
Tak terpengaruh di tengah kekacauan itu, Kang Han tetap tenang, fokus pada masakannya sembari memberikan sentuhan akhir dengan penuh ketelitian.
Akhirnya, kreasi para koki disajikan di hadapan para juri. Dengan ekspresi penuh percaya diri, Kang Han menyatakan, “Jika aku tidak bisa melakukannya, lalu siapa lagi?”
Akankah Kang Han membuktikan kepercayaan dirinya yang tinggi dan keluar sebagai juara, saksikan drama ini pada 24 Oktober pukul 22.40 KST.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022