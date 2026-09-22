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Aulia Ramadhani
Selasa, 22 September 2026 | 11.54 WIB

Jadi Koki, Chang Ryul Tunjukkan Kemampuan Memasaknya di Drama Korea Bertajuk Final Table

Chang Ryul. Sumber Foto: Soompi - Image

Chang Ryul. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Jadi rekomendasi, drama Korea mendatang ‘Final Table’ telah merilis foto-foto perdana Chang Ryul dalam perannya

Dikutip dari Soompi, Selasa (22/9), drama ini bercerita tentang koki Korea berbakat dari seluruh dunia yang berkumpul untuk berkompetisi dalam The Table: K-Chef 2026.

Menjadi  sebuah kompetisi bertahan hidup (survival) dengan taruhan tinggi untuk menentukan koki Korea terbaik.

Telah ditunggu, Chang Ryul berperan sebagai Cha Woo Jin, kepala koki di Exception, restoran kontemporer papan atas Korea yang didukung oleh Pyungyeon Group.

Sangat perfeksionis, Cha Woo Jin selalu mengikuti rutinitas yang baku dalam segala hal yang dilakukannya, mulai dari mengelola dapur dan area makan hingga kehidupan sehari-harinya.

Cha Woo Jin sangat bangga dengan kemampuannya dan tidak terima jika harus kalah dari siapa pun di dapur.

Di masa lalu, ia pernah menempati posisi kedua dalam sebuah kompetisi memasak setelah dikalahkan oleh seorang koki misterius

Kemudian koki yang pernah mengalahkannya itu akan mengikuti kompetisi memasak tersebut, ia memutuskan untuk turut berkompetisi dalam The Table: K-Chef 2026.

Dalam kompetisi itu, ia mengawasi para staf sembari menyiapkan hidangan sendiri, di luar dapur, ia juga mengunjungi berbagai pasar untuk mencari bahan-bahan masakan.

Jika penasaran, Final Table akan tayang perdana pada tanggal 24 Oktober pukul 22.40 KST, tungguin ya kelanjutannya

Editor: Hanny Suwindari
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