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Leni Setya Wati
Rabu, 16 September 2026 | 03.52 WIB

Jang Young-nam Bergabung di Drama “Final Table” 

jang young nam (x @0namhj)

JawaPos.com – Jang Young-nam bergabung dalam drama terbaru “Final Table”. Dalam proyek ini, ia akan memerankan karakter Moon Hae-sun, sosok berpengaruh yang memimpin Pyeongyeon Group, salah satu perusahaan besar di industri makanan.

Moon Hae-sun digambarkan sebagai pemimpin yang memiliki karisma kuat serta pengaruh besar di dunia bisnis. Kehadirannya diperkirakan akan memberikan warna tersendiri dalam cerita yang tidak hanya mengangkat persaingan kuliner, tetapi juga memperlihatkan berbagai kepentingan di balik industri tersebut.

Menurut laporan allkpop, Jang Young-nam dikonfirmasi bergabung dalam “Final Table” oleh agensinya, Andmark. Drama ini rencananya akan tayang perdana pada 24 Oktober 2026 melalui JTBC dan akan mengisi slot akhir pekan pada Sabtu dan Minggu.

Final Table” dibintangi Ahn Hyo Seop sebagai Kang Han, seorang chef yang membangun kariernya di luar negeri, serta Hong Hwa Yeon, Chang Ryul, dan Jung Yoo Jin.

Ceritanya berpusat pada kompetisi kuliner bertajuk “The Table: K-Chef 2026”, yang mempertemukan para chef untuk memperebutkan gelar sebagai koki Korea terbaik.

Kehadiran Jang Young-nam sebagai tokoh penting di industri makanan membuat drama ini semakin menarik. Karakternya sebagai pemimpin perusahaan besar berpotensi menghadirkan konflik baru sekaligus memperluas cerita di luar kompetisi memasak yang menjadi pusat drama.

Dengan jajaran pemain yang menjanjikan dan perpaduan cerita kuliner, kompetisi, serta drama bisnis, “Final Table” menjadi salah satu drama JTBC yang patut dinantikan pada musim gugur 2026.

Penonton juga akan melihat bagaimana karakter Moon Hae-sun berinteraksi dengan para chef dan tokoh lain yang terlibat dalam kompetisi tersebut.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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