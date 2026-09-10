‘Final Table’ Segera Tayang, Ahn Hyo Seop Tantang Dunia Kuliner dalam Drama Terbaru

JawaPos.com – Ahn Hyo Seop menyapa penonton melalui proyek drama terbarunya, “Final Table”.

Drama ini dijadwalkan tayang pada Oktober 2026 dan akan menghadirkan cerita yang berpusat pada dunia kuliner serta persaingan para chef.

Proyek tersebut menjadi salah satu karya yang paling dinantikan setelah Ahn Hyo Seop sebelumnya aktif dalam berbagai proyek akting dan kegiatan internasional.

Dalam “Final Table”, Ahn Hyo Seop memerankan Kang Han, seorang chef Korea yang membangun kariernya di luar negeri.

Ia kemudian kembali terlibat dalam kompetisi kuliner “The Table: K-Chef 2026”, sebuah ajang yang mempertemukan para chef dari berbagai penjuru dunia untuk memperebutkan gelar sebagai koki Korea terbaik.

Ceritanya tidak hanya berfokus pada kompetisi memasak, tetapi juga hubungan antarkarakter dan filosofi di balik makanan.

Saat memperkenalkan drama tersebut dalam wawancara digital bersama Marie Claire Korea, Ahn Hyo Seop menggambarkan “Final Table” seperti hidangan rumahan hangat yang dibuat dengan nasi baru matang dan kasih sayang seorang ibu.

Menurutnya, meski kisah yang ditawarkan terasa familiar, drama ini mengajak penonton kembali memikirkan nilai dari berbagai hal berharga yang terkadang dianggap biasa dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut allkpop, “Final Table” akan tayang melalui JTBC dan Disney+ di Korea Selatan, sementara penonton internasional dapat menyaksikannya melalui Prime Video.