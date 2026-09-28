Menarik! Kim Ji Yeon, Park Seo Ham, Ungkap tentang Kedekatan dalam Drama Dive Into You

JawaPos.com – Akan tayang pada 26 September pukul 22.30 KST, drama Dive into You memikat perhatian dengan pemerannya yang spektakuler.

Dikutip dari Soompi, Sabtu (26/9), dibintangi oleh Kim Ji Yeon (Bona) dari WJSN sebagai Yoon Ha Na, ia adalah seorang aktris papan atas yang secara tak terduga bertukar tubuh dengan saudara kembarnya, Yoon Ha Ru (Jang Se Hyuk).

Setelah mengetahui bahwa mereka dapat kembali ke masa lalu menggunakan sebuah camcorder tua, si kembar kembali ke masa lampau.

Dalam kesempatan tersebut, ia berusaha mencegah kematian cinta pertama Yoon Ha Na, Jung Woo Jae (Park Seo Ham).

Kim Ji Yeon, Park Seo Ham, Jang Se Hyuk, dan Moon Seung You akan menjadi salah satu daya tarik utama drama ini.

Menariknya, Kim Ji Yeon mengenang pengalamannya di lokasi syuting dengan berkata, “Setiap momen begitu menyenangkan hingga rasanya seperti kami sedang melakukan tantangan menahan tawa.”

Ia memberikan nilai 9 dari 10 untuk kerja sama tim mereka, seraya menambahkan, “Kerja sama tim kami sempurna, penonton akan menyaksikan ‘Dive Into You’ dan melihat persahabatan serta cinta.”

Park Seo Ham mengatakan, “Kami sangat menikmati proses syuting dalam suasana yang begitu nyaman hingga hampir tidak ada momen tanpa tawa.”

Di sisi lain, Jang Se Hyuk mengungkapkan, "Mereka berinisiatif untuk menghampiri saya sejak awal, jadi kami pun cepat akrab.”