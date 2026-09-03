‘Dive Into You’: Kim Ji Yeon Terjebak Pertukaran Jiwa dan Perjalanan Waktu 

kim ji yeon dan park seo ham (x @soompi)

JawaPos.com – Kim Ji Yeon kembali menyapa penonton lewat drama fantasi romantis terbaru berjudul Dive Into You.

Drama orisinal Viki ini menawarkan kisah cinta yang berpadu dengan pertukaran jiwa dan perjalanan waktu.

Dalam foto karakter terbaru yang dirilis, Kim Ji Yeon memperlihatkan transformasinya sebagai seorang aktris papan atas yang harus menghadapi takdir tak terduga.

Dalam Dive Into You, Kim Ji Yeon berperan sebagai Yoon Ha Na, aktris top yang popularitasnya telah melewati Korea Selatan hingga dikenal di berbagai penjuru Asia.

Kehidupannya berubah drastis setelah sebuah kecelakaan menyebabkan jiwanya tertukar dengan saudara kembarnya.

Situasi tersebut kemudian membawanya kembali ke masa lalu, tepat ketika ia memiliki kesempatan untuk mengubah nasib cinta pertamanya.

Cinta pertama Ha Na adalah Jung Woo Jae, karakter yang diperankan Park Seo Ham.

Woo Jae sebelumnya dikenal sebagai atlet judo berbakat, tetapi di masa kini ia bekerja sebagai pengawal dengan kepribadian cukup dingin dan blak-blakan.

Meski begitu, di hadapan Ha Na, Woo Jae justru menunjukkan sisi paling lembutnya. Ha Na pun bertekad mencegah kematian Woo Jae yang sebelumnya terjadi ketika sang pria melindunginya.

Perjalanan kembali ke masa lalu menjadi semakin rumit karena Ha Na menggunakan sebuah camcorder yang menghubungkan masa kini dan masa lalu.

Dengan benda tersebut, ia berusaha mengubah masa depan Woo Jae dan menemukan cara agar kisah cinta mereka tidak berakhir tragis.

Namun, semakin besar usaha Ha Na melawan takdir, semakin besar pula pertanyaan apakah masa depan benar-benar dapat diubah.

Selain Kim Ji Yeon dan Park Seo Ham, drama ini turut menghadirkan Jang Se Hyuk sebagai Yoon Ha Ru, saudara kembar Ha Na sekaligus atlet judo nasional.

Sementara itu, Moon Seung You memerankan Son Ye Rang, CEO agensi Ha Na sekaligus kekasih Ha Ru.

Keempat karakter tersebut membawa dinamika berbeda yang membuat kisah perjalanan waktu dan romansa dalam drama ini semakin menarik.

Dive Into You dijadwalkan tayang perdana pada 26 September 2026 dan tersedia melalui Viki.

Dengan perpaduan romansa, pertukaran jiwa, perjalanan waktu, serta misi menyelamatkan cinta pertama, drama ini menjadi salah satu tontonan fantasi romantis yang menarik untuk dinantikan pada akhir September.