Rei IVE Debut sebagai Penyanyi OST Solo Lewat 'Dive Into You'

JawaPos.com – Rei IVE, perluas aktivitas musiknya dengan mengisi OST solo pertama sejak debut. Rei dikonfirmasi berpartisipasi dalam soundtrack drama terbaru Channel A, “Dive Into You”, yang menjadi langkah baru bagi sang idol untuk menunjukkan warna vokalnya di luar aktivitas grup.

Ini menjadi pertama kalinya Rei membawakan lagu OST seorang diri. Ia telah terlibat dalam berbagai lagu populer seperti “ELEVEN”, “LOVE DIVE”, “After LIKE”, dan “I AM”.

Kehadiran Rei dalam proyek soundtrack ini pun memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi sisi musikal yang berbeda dari karakter musik IVE.

Menurut laporan allkpop, drama “Dive Into You” tayang perdana pada 26 September 2026 melalui Channel A dan Disney+.

Drama berjumlah 12 episode tersebut mengikuti kisah saudara kembar Yoon Ha-na dan Yoon Ha-ru yang menemukan kamera video lama dengan kemampuan membawa mereka kembali ke masa lalu. Keduanya kemudian berusaha menyelamatkan Jung Woo-jae, cinta pertama Ha-na.

Drama ini dibintangi Kim Ji-yeon dan Park Seo-ham, bersama Jang Se-hyuk serta Moon Seung-yoo. “Dive Into You” ditulis oleh Kim Bo-geum dan disutradarai So Jae-hyun.

Dengan alur yang memadukan perjalanan waktu, keluarga, dan kisah cinta, OST yang dinyanyikan Rei diharapkan dapat menambah atmosfer emosional dalam perjalanan para karakter.

Meski partisipasi Rei telah dikonfirmasi, judul lagu dan tanggal perilisan OST tersebut masih belum diumumkan. Pihak agensi juga belum mengungkap lagu tersebut akan menjadi bagian OST ke berapa.

Rei sendiri telah debut bersama IVE di bawah Starship Entertainment sejak Desember 2021, dan proyek ini menjadi salah satu langkah menarik dalam perkembangan aktivitas solonya.