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Leni Setya Wati
Selasa, 29 September 2026 | 23.05 WIB

Kim Ji Yeon Menangis Histeris, Park Seo Ham Tewas di Episode Perdana Dive Into You

dive into you (x @soompi) - Image

dive into you (x @soompi)

JawaPos.com – Drama Dive Into You langsung menghadirkan kejutan emosional pada episode perdananya. Menurut laporan Soompi, Kim Ji Yeon dan Park Seo Ham membuka kisah drama dengan sebuah tragedi ketika karakter Jung Woo Jae harus kehilangan nyawa saat melindungi Yoon Ha Na dari serangan seseorang.

Kim Ji Yeon memerankan Yoon Ha Na, seorang aktris papan atas yang telah menyimpan perasaan terhadap cinta pertamanya, Jung Woo Jae (Park Seo Ham).

Keduanya telah saling menyukai sejak bertemu di bangku SMA, tetapi memilih menyembunyikan perasaan demi mempertahankan persahabatan yang telah berlangsung selama 16 tahun.

Kisah berubah drastis ketika Woo Jae yang telah dewasa bekerja sebagai pengawal pribadi Ha Na. Saat sebuah acara penghargaan yang dihadiri Ha Na disusupi seseorang, Woo Jae tanpa ragu melindungi perempuan yang dicintainya.

Ia bahkan tetap berusaha menjaga Ha Na meski telah mengalami luka tusuk hingga akhirnya jatuh tak sadarkan diri.

Ha Na kemudian harus menghadapi kenyataan pahit ketika melihat tubuh Woo Jae tergeletak di hadapannya.

Dalam potongan adegan episode pertama, Ha Na terlihat memeluk tubuh cinta pertamanya sambil menangis histeris. Momen tersebut menjadi salah satu adegan emosional yang langsung menetapkan konflik utama drama.

Namun, kematian Woo Jae bukanlah akhir dari kisah mereka. Setelah kehilangan cinta pertamanya, Ha Na dan saudara kembarnya, Yoon Ha Ru (Jang Se Hyuk), menemukan cara untuk melakukan perjalanan ke masa lalu menggunakan kamera video lama.

Keduanya kemudian kembali ke tahun 2010, ketika Woo Jae masih berusia 18 tahun dan belum mengalami nasib tragis tersebut.

Dengan kesempatan untuk kembali ke masa lalu, Ha Na bertekad mengubah takdir Woo Jae. Ia kini harus mencari cara agar cinta pertamanya tetap hidup, sekaligus menghadapi konsekuensi dari perjalanan waktu dan pertukaran tubuh dengan saudara kembarnya.

Editor: Hanny Suwindari
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