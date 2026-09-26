Taylor Swift Gandeng Dakota Johnson dan Colin Farrell di MV Patient Zero

taylor swift (x @popbase)

JawaPos.com – Taylor Swifthadirkan kejutan melalui proyek musik terbarunya. Menurut laporan Variety, Taylor menggandeng Dakota Johnson dan Colin Farrell untuk membintangi video musik lagu Patient Zero, yang menjadi salah satu lagu baru dalam The Life of a Showgirl: The Encore.

Video tersebut disutradarai langsung oleh Taylor Swift dan dijadwalkan melakukan world premiere di MTV Video Music Awards 2026.

Teaser singkat yang telah diperlihatkan memberikan gambaran visual yang penuh misteri. Dalam cuplikan tersebut, Taylor dan Dakota terlihat berdiri berhadapan di depan wastafel, menyelam ke dalam air, hingga berdiri bersama di sebuah makam.

Sementara itu, Colin Farrell muncul dari sebuah mobil sebelum akhirnya bergabung dengan Taylor dan Dakota dalam suasana yang serba gelap.

Kehadiran Dakota dan Colin menjadi salah satu daya tarik utama video musik ini. Meski detail mengenai karakter yang mereka perankan belum diungkap, potongan adegan yang diperlihatkan mengisyaratkan sebuah cerita dengan nuansa dramatis.

Bahkan, salah satu adegan memperlihatkan Taylor menangis di tengah rangkaian visual yang misterius.

Tak hanya menghadirkan dua aktor papan atas, Taylor juga bekerja sama dengan sinematografer pemenang Oscar, Emmanuel Lubezki.

Ia dikenal lewat karya sinematografinya dalam film seperti Gravity dan The Revenant. Keterlibatan Lubezki membuat video Patient Zero semakin memiliki sentuhan sinematik yang kuat.

Patient Zero sendiri dirilis pada 25 September 2026 sebagai bagian dari The Life of a Showgirl: The Encore. Edisi tambahan tersebut memuat empat lagu baru, yakni Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding, dan Babylon.

Taylor sebelumnya menjelaskan bahwa materi tambahan itu lahir setelah dirinya kembali ke studio bersama Max Martin dan Shellback saat melakukan perjalanan ke Swedia.

Video musik Patient Zero akan ditayangkan perdana secara global dalam ajang MTV VMAs 2026 pada 27 September.