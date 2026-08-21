Dakota Johnson dan Role Model Dikabarkan Berpisah Usai Terlihat Dekat Sejak Desember 2025

JawaPos.com – Dakota Johnson dan penyanyi Role Model dikabarkan telah mengakhiri hubungan mereka setelah beberapa bulan menjalin kedekatan sejak akhir 2025.

Dilansir dari laman People pada Kamis (20/8), Aktris berusia 36 tahun tersebut dan Tucker Pillsbury, yang dikenal dengan nama panggung Role Model, disebut telah berpisah beberapa waktu lalu.

Perwakilan keduanya hingga kini belum memberikan tanggapan terkait kabar berakhirnya hubungan tersebut.

Johnson dan Pillsbury pertama kali terlihat menghabiskan waktu bersama saat makan malam pada Desember 2025, kemudian kembali terlihat berkencan di Los Angeles pada Januari 2026.

Hubungan keduanya sempat disebut lebih dari sekadar kedekatan singkat, meskipun Johnson memilih menjalani hubungan tersebut secara perlahan setelah mengakhiri hubungan jangka panjang dengan Chris Martin.

Johnson dan Pillsbury juga sempat bekerja sama dalam lagu “Love I You” dari album Chuck Timely & the Hourglass melalui penampilan Johnson sebagai pengisi narasi.

Sebelum menjalin hubungan dengan Pillsbury, Johnson diketahui memiliki hubungan putus-nyambung dengan vokalis Coldplay, Chris Martin, sejak 2017 hingga 2025.

Sementara itu, Pillsbury sebelumnya pernah dikaitkan dengan Emma Chamberlain dari 2020 hingga 2023 sebelum menjalin hubungan dengan Johnson.