Dakota Johnson Tampil Lewat Voice Note di Lagu Baru Role Model di Tengah Rumor Asmara

Dakota Johnson dan Role Model (Instagram @enews)
JawaPos.com – Role Model memperkenalkan lagu terbarunya berjudul ‘Love I You' dalam penampilan di Chicago pada 30 Juli.
Dilansir dari laman People pada Minggu (2/8), Lagu tersebut menarik perhatian karena menampilkan rekaman suara atau voice note dari aktris Dakota Johnson di tengah rumor hubungan asmara keduanya.
Penampilan perdana lagu itu langsung menjadi perbincangan di kalangan penggemar musik.
Dalam lagu tersebut, Dakota Johnson terdengar beradu dialog dengan Role Model melalui rekaman suara yang menjadi bagian dari alur lirik.
Interaksi singkat itu memberikan nuansa berbeda sekaligus memunculkan spekulasi mengenai kedekatan mereka di luar dunia musik.
Lagu ‘Love I You’ dijadwalkan masuk ke album terbaru Role Model bertajuk Chuck Timely & the Hourglass yang akan dirilis pada 7 Agustus.
Role Model, yang memiliki nama asli Tucker Pillsbury, pertama kali dikaitkan dengan Dakota Johnson sejak Desember tahun lalu.
Sejak saat itu, keduanya beberapa kali terlihat bersama dalam berbagai kesempatan sehingga memunculkan rumor mengenai hubungan asmara mereka.
Meski demikian, hingga kini tidak ada pernyataan resmi dari keduanya terkait status hubungan tersebut.
Kolaborasi melalui voice note ini semakin memperkuat perhatian publik terhadap hubungan Dakota Johnson dan Role Model.
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