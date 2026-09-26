Tiga Bulan Usai Debut, Keyveatz Siapkan Mixtape Perdana ‘A1ㄱ’ 

keyveatz (x @keyveatz)

JawaPos.com – Keyveatz kembali menyapa penggemar hanya tiga bulan setelah debut. Menurut laporan allkpop, girl crew pertama dari AOMG tersebut akan merilis mixtape perdana bertajuk A1ㄱ pada 30 September 2026 pukul 18.00 KST.

Mixtape A1ㄱ menjadi proyek musik pertama Keyveatz setelah debut pada Juni lalu melalui EP OXY_GEN. Judulnya menggabungkan tiga elemen yang menjadi simbol permulaan dalam sistemnya masing-masing, yakni huruf A, angka 1, dan konsonan Korea ㄱ.

Konsep tersebut menggambarkan semangat Keyveatz untuk menciptakan awal sekaligus standar mereka sendiri.

Keyveatz telah membagikan sejumlah teaser untuk meningkatkan rasa penasaran penggemar. Salah satunya adalah video teaser untuk lagu utama A1ㄱ yang memperlihatkan lima anggota tampil dengan energi bebas dan kuat diiringi beat yang adiktif.

Gerakan tari yang dinamis juga memberikan gambaran mengenai karakter grup yang semakin tegas.

Sebelumnya, Keyveatz memperkenalkan identitas mereka melalui OXY_GEN, sebuah EP yang mengusung warna hip-hop dengan pengaruh subkultur dan musik underground.

Lewat mixtape terbaru ini, mereka dijanjikan akan mengeksplorasi lebih banyak gaya musik tanpa terlalu terikat pada batasan tertentu.

Aktivitas Keyveatz juga semakin berkembang sejak debut. Kelima anggota—Yui, Kang Ye-seul, Eom Ji-won, Son Ju-won, dan Kim Yu-na—telah tampil di sejumlah festival universitas dan mendapat respons dari penonton.

Mereka juga tampil dalam konten Global Spin milik Grammy serta ditunjuk sebagai duta hubungan masyarakat Korean Children with Diabetes Association.

Mixtape pertama Keyveatz, A1ㄱ, akan dirilis pada 30 September pukul 18.00 KST melalui berbagai platform musik digital.