Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Minggu, 27 September 2026 | 05.00 WIB

Tiga Bulan Usai Debut, Keyveatz Siapkan Mixtape Perdana ‘A1ㄱ’ 

keyveatz (x @keyveatz)

JawaPos.com – Keyveatz kembali menyapa penggemar hanya tiga bulan setelah debut. Menurut laporan allkpop, girl crew pertama dari AOMG tersebut akan merilis mixtape perdana bertajuk A1ㄱ pada 30 September 2026 pukul 18.00 KST.

Mixtape A1ㄱ menjadi proyek musik pertama Keyveatz setelah debut pada Juni lalu melalui EP OXY_GEN. Judulnya menggabungkan tiga elemen yang menjadi simbol permulaan dalam sistemnya masing-masing, yakni huruf A, angka 1, dan konsonan Korea ㄱ.

Konsep tersebut menggambarkan semangat Keyveatz untuk menciptakan awal sekaligus standar mereka sendiri.

Keyveatz telah membagikan sejumlah teaser untuk meningkatkan rasa penasaran penggemar. Salah satunya adalah video teaser untuk lagu utama A1ㄱ yang memperlihatkan lima anggota tampil dengan energi bebas dan kuat diiringi beat yang adiktif.

Gerakan tari yang dinamis juga memberikan gambaran mengenai karakter grup yang semakin tegas.

Sebelumnya, Keyveatz memperkenalkan identitas mereka melalui OXY_GEN, sebuah EP yang mengusung warna hip-hop dengan pengaruh subkultur dan musik underground.

Lewat mixtape terbaru ini, mereka dijanjikan akan mengeksplorasi lebih banyak gaya musik tanpa terlalu terikat pada batasan tertentu.

Aktivitas Keyveatz juga semakin berkembang sejak debut. Kelima anggota—Yui, Kang Ye-seul, Eom Ji-won, Son Ju-won, dan Kim Yu-na—telah tampil di sejumlah festival universitas dan mendapat respons dari penonton.

Mereka juga tampil dalam konten Global Spin milik Grammy serta ditunjuk sebagai duta hubungan masyarakat Korean Children with Diabetes Association.

Mixtape pertama Keyveatz, A1ㄱ, akan dirilis pada 30 September pukul 18.00 KST melalui berbagai platform musik digital.

Rilisan ini menjadi langkah lanjutan bagi Keyveatz untuk memperkuat identitas mereka sebagai girl crew dengan pendekatan musik yang bebas dan eksperimental.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Keyveatz Bagikan Preview “OXY”, Suguhkan Energi Hip-Hop yang Intens untuk Debut Perdana - Image
Entertainment

Keyveatz Bagikan Preview “OXY”, Suguhkan Energi Hip-Hop yang Intens untuk Debut Perdana

Kamis, 25 Juni 2026 | 23.50 WIB

Setelah Sibuk Akting, Jun SEVENTEEN Siapkan Debut Solo di China  - Image
Infotainment

Setelah Sibuk Akting, Jun SEVENTEEN Siapkan Debut Solo di China 

Minggu, 27 September 2026 | 04.57 WIB

Kim Garam Ungkap Perasaan Jelang Debut sebagai Aktris  - Image
Infotainment

Kim Garam Ungkap Perasaan Jelang Debut sebagai Aktris 

Minggu, 27 September 2026 | 04.23 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

3

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

4

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

5

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

6

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

7

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

8

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

9

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

10

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore