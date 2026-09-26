Setelah Sibuk Akting, Jun SEVENTEEN Siapkan Debut Solo di China 

jun (x @junpopbase)

JawaPos.com – Jun SEVENTEEN buka babak baru dalam karier musiknya di China. Menurut laporan allkpop, PLEDIS Entertainment mengumumkan bahwa Jun akan menjalani aktivitas sebagai solois di China sekaligus merilis EP Mandarin pertamanya bertajuk 9 pada 28 September 2026.

Rilis ini menjadi momen penting karena menandai kembalinya Jun ke pasar musik berbahasa Mandarin setelah sekitar tiga tahun dua bulan.

EP 9 memiliki konsep yang terinspirasi dari legenda rakyat China tentang “Nine-Lives Cat Demon” atau Jiuming Mao Yao.

Kisah tersebut menggambarkan seekor kucing yang memperoleh sembilan ekor setelah menjalani proses spiritual hingga mencapai kehidupan abadi.

Angka sembilan juga berkaitan dengan karakter China “久” yang memiliki makna keabadian atau sesuatu yang berlangsung lama.

Melalui 9, Jun membawa pesan tentang proses pertumbuhan diri. Album ini menggambarkan bagaimana seseorang dapat semakin berkembang dengan berani menghadapi emosi yang muncul melalui hubungan dengan orang lain, alih-alih menghindarinya.

Teaser yang telah dirilis juga memperkenalkan nuansa dunia baru melalui berbagai objek yang terinspirasi dari angka sembilan di dalam sebuah bola kaca berkilauan.

Rilis tersebut sekaligus menjadi comeback solo Jun di pasar berbahasa Mandarin sejak ia merilis single digital PSYCHO pada 2023.

Setelah cukup lama tidak menghadirkan musik solo, Jun kini kembali dengan proyek yang menggabungkan konsep personal dan simbolisme budaya China.

Selain mempersiapkan aktivitas musik, Jun juga semakin aktif di dunia akting. Ia akan membintangi film China Rebirth 2 sebagai pemeran utama bernama Su Cheng.

Film bergenre kriminal-aksi tersebut dijadwalkan tayang di bioskop China pada 3 Oktober 2026, hanya beberapa hari setelah perilisan EP 9. Jun juga telah dikonfirmasi membintangi film lain berjudul Summer Vacation With Me Again.

Dengan dua proyek besar yang hadir dalam waktu berdekatan, Jun menunjukkan aktivitasnya yang semakin luas di industri hiburan China.